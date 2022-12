Messi: Wiedziałem, że Bóg da mi to trofeum

Prowadzona przez Lionela Messiego Argentyna pokonała Francję 4:2 w rzutach karnych, po remisie 3:3 po dogrywce i zdobyła mistrzostwo świata po raz trzeci w historii. Messi zdobył Złotą Piłkę, a Kylian Mbappe z Francji odebrał Złotego Buta za strzelenie 8 goli w turnieju.

Messi dziękuje Bogu po finale mundialu

Lionel Messi, supergwiazda świeżo koronowanych mistrzów świata w piłce nożnej - Argentyny, zaraz po wygranej ze swoją drużyną wyznał wiarę w Boga. "To jest po prostu niewiarygodne. Wiedziałem, że Bóg da mi to trofeum, byłem tego pewien - to była dla nas wielka radość - powiedział 35-letni kapitan drużyny Argentyny, który w najważniejszym meczu w karierze odebrał nie tylko wytęsknione trofeum mistrzostw świata, ale także tytuł najlepszego piłkarza turnieju.

Z punktu widzenia najbardziej znanego austriackiego "piłkarskiego duszpasterza", pochodzącego z Polski, ks. Krzysztofa Pelczara, wypowiedź ta doskonale wpisuje się w liczne inne świadectwa wiary piłkarzy. "Moim zdaniem wypowiedzi dotyczące wiary były tym razem bardziej obecne niż na jakimkolwiek innym mundialu" - powiedział kapelan piłkarskiego klub Rapid Wiedeń w wywiadzie dla austriackiej agencji katolickiej Kathpress. Zwrócił uwagę, że dziesiątki uczestników mundialu z różnych krajów publicznie deklarowało w wywiadach lub na swoich kanałach w mediach społecznościowych, że Bóg dał im talent i siłę lub że codziennie modlą się i czytają Biblię. „Słowa Messiego po finale są tego ukoronowaniem” – stwierdził kapłan.

Świadectwa wiary piłkarzy

Przypomnijmy, że Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej FIFA, zabroniła drużynom uczestniczącym w Mistrzostwach Świata w Katarze widocznego umieszczania haseł religijnych na elementach ich wyposażenia.

Przepis, który ks. Pelczar uważa za niezrozumiały, "zwłaszcza gdy przekazywanie innego rodzaju wiadomości jest dozwolone". „Nie można było jednak zakazać zawodnikom wypowiadania się, wykonywania gestów takich jak wykonywanie znaku krzyża czy wyciąganie rąk ku niebu po zdobyciu bramki, ani też zakazać im posiadania tatuaży. Na ramieniu Messiego widnieje różaniec i Jezus z koroną cierniową, a jego kolega z drużyny Gonzalo Montiel odsłonił przed kamerami duży tatuaż z wizerunkiem Matki Bożej zaraz po swoim golu z rzutu karnego, który przypieczętował zwycięstwo Argentyny” – zwrócił uwagę ks. Pelczar.

"Wstaję każdego ranka i dziękuję Bogu za to, czego udało mi się doświadczyć" - to jeden z cytatów Lionela Messiego, który inicjatywa zamieściła w niedzielę wieczorem po zwycięstwie Argentyny. Ale także supergwiazda Portugalii Cristiano Ronaldo powiedział: "Mój talent jest darem od Boga". Z kolei środkowy napastnik Francji Olivier Giroud stwierdził: "Studiuję Biblię i chcę wiedzieć więcej o Jezusie". Bramkarz Niemiec Manuel Neuer powiedział „Wierzę w Boga i modlę się”.

W podobnym tonie wypowiedzieli się: Neymar da Silva, Robert Lewandowski, Radamel Falcao, Edinson Cavani, Raheem Sterling, Ivan Rakitić, Roman Buerki, Daniel Sturridge, Yohann Cabaye, Jakub Błaszczykowski i Thilo Kerer. Poinformowano też, że wypowiedzi sportowców wywołały ożywione dyskusje w dziale komentarzy, w niektórych przypadkach odnotowano kilka tysięcy reakcji.

Czytaj też:

Trener Chorwacji: Wszystko, co osiągnąłem w życiu, zawdzięczam BoguCzytaj też:

Zamieszki we Francji po przegranym finale katarskiego mundialu