"Uczciwa Polska". Prezes PSL: Mamy projekt dla aktywnych zawodowo

Szef PSL – Koalicji Polskiej odwiedził w poniedziałek, 19 grudnia miejscowość Limanowa w województwie małopolskim. Polityk wystąpił na konferencji prasowej wraz z poseł Urszulą Nowogórską.

– Dziś w powiecie limanowskim spotykamy się w ramach cyklu "Uczciwa Polska", by rozmawiać z mieszkańcami o inicjatywie obywatelskiej skierowanej do wszystkich pokoleń Polaków. Jesteśmy z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem, by wspólnie przedstawić nasz program – mówiła parlamentarzystka.

Projekt autorstwa PSL

Lider ludowców przypomniał, że jego formacja polityczna rozpoczęła cykl spotkań od wydarzenia w Płocku. Jak podkreślił, "Uczciwa Polska" to "pakiet rozwiązań dla wszystkich pokoleń Polaków", który składa się z trzech projektów: "Własny Kąt", "Dziedziczenie emerytury" i "Praca, która się opłaca". – Rozwiązujemy konkretne problemy. (...) Mamy projekt dla aktywnych zawodowo. Państwo powinno wreszcie przestać zabierać, a zacząć doceniać ciężko pracujących. Chcemy, by dodatkowe umowy były zwolnione ze składek i podatków. Zachęcajmy do pracy, a nie zniechęcajmy – powiedział Kosiniak-Kamysz.

– Idziemy z "Uczciwą Polską" jako inicjatywą obywatelską. To możliwość lepszego dotarcia do Polaków, rozmowy i przedstawienia naszej propozycji. Taki projekt nie zostanie "zamrożony". Prosimy o podpisy, jesteśmy gotowi do rejestracji komitetu – stwierdził prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Rozwiązania ludowców

– Jak umiera współmałżonek, to koszty utrzymania osoby starszej nie maleją diametralnie. Państwo nie może zostawiać obywatela samego. To nie jest uczciwe. Dlatego proponujemy projekt "Dziedziczenie emerytury": 100 proc. wyższego świadczenia i 50 proc. drugiego – poinformował Władysław Kosiniak-Kamysz.

Polityk zauważył, iż Stronnictwo już w 2019 roku mówiło między innymi o programie mieszkaniowym. Jak przekazał, realizacja projektu "Własny Kąt" to 100 tys. złotych wkładu własnego na kupno domu lub mieszkania oraz kredyt o stałym oprocentowaniu 1,5 proc. – Obietnice rządowe w tej sprawie się nie spełniły. My mamy propozycję dla młodych – zwrócił uwagę Kosiniak-Kamysz.

