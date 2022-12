Buda: Nową ustawę o Sądzie Najwyższym przyjmiemy na początku stycznia

Projekt, zgłoszony w ubiegłym tygodniu przez grupę posłów PiS, ma być – jak twierdzą wnioskodawcy – wypełnieniem "kamienia milowego" przy ubieganiu się o środki z Krajowego Planu Odbudowy (KPO).

Projekt m.in. przekazuje sądownictwo dyscyplinarne sędziów do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) oraz poszerza zakres tzw. testu niezawisłości sędziego.

– My chcemy, żeby ta ustawa realnie była dobra, stąd dłuższe konsultacje, dłuższe dyskusje na ten temat prawne, ale ostatecznie na początku stycznia tę ustawę przyjmiemy – powiedział Buda w Polskim Radiu 24.

Projekt nowelizacji ustawy o SN. Co zawiera?

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie uczestniczył w pracach nad projektem, a planowana regulacja nie była z nim w żaden sposób konsultowana. Zapowiedział, że nie zgodzi się na podważanie czy weryfikację nominacji sędziowskich, gdyż godziłoby to w porządek prawny RP.

Projekt zakłada, że sprawy nominacji sędziowskich i immunitetów rozstrzygałby NSA a nie Izba Odpowiedzialności Zawodowej SN. Ponadto tzw. test niezawisłości i bezstronności sędziego mogłaby inicjować nie tylko strona postępowania (jak to ma miejsce obecnie), ale także z urzędu sam sąd.

Jak podkreślają wnioskodawcy, przyjęcie projektu ma doprowadzić do odblokowania środków z KPO.

Buda: Postępujemy zgodnie z planem

– Zgadzamy się z panem prezydentem, że są czerwone linie jak prerogatywy prezydenckie, które nie mogą być przekroczone i my od początku to zakładaliśmy. I minister (ds. europejskich Szymon) Szynkowski vel Sęk jadąc do Brukseli miał takie czerwone linie wyznaczone. Więc postępujemy zgodnie z planem" – powiedział Buda.

– Pewnie jakieś drobne korekty są możliwe. I dyskusja na ten temat trwa i bardzo dobrze – dodał.

Projekt miał być przedmiotem prac podczas ubiegłotygodniowego posiedzenia Sejmu, ale został zdjęty z porządku obrad.

