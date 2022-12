Żaryn: Kreml stymuluje emocje społeczne w Polsce

"Rosyjska propaganda kontynuuje operację informacyjną wymierzoną w Polskę dotycząca powołań rezerwistów na ćwiczenia wojskowe. Kreml wciąż stymuluje emocje społeczne w tej sprawie" – wskazał sekretarz stanu w KPRM Stanisław Żaryn.

Żaryn w serii wpisów podaje, że "Rosja oraz realizująca jej cele propagandowe Białoruś kolportują fałszywe treści związane z mobilizacją Sił Zbrojnych w Polsce". Robi to informując m. in. o rzekomych ucieczkach Polaków przed ćwiczeniami rezerwy do Niemiec. "Świadczyć o tym mają kolejki na granicy z DE. To kolejna próba destabilizacji polskiej opinii publicznej przy użyciu absurdalnych narracji. Jedynym krajem, z którego obywatele masowo uciekają przed mobilizacją wojskową, jest prowadząca nielegalną, niczym niesprowokowaną agresję na Ukrainie, Rosja" – opisuje pełnomocnik rządu ds. bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej RP.

"Działania rosyjskie obliczone są na stymulowanie skrajnych emocji wokół tematu, który stał się częścią agendy publicznej w Polsce, a jednocześnie dają podstawę do kontynuacji oskarżeń pod adresem RP o przygotowywanie się do wojny" – podkreśla Stanisław Żaryn. Te same informacje minister podał na Twitterze w języku angielskim.

"Trenuj z wojskiem". Rusza drugi nabór do projektu MON

Tymczasem Polska prowadzi nie tylko ćwiczenia rezerwistów, ale też organizuje szkolenia do pozostałych obywateli. Minister Błaszczak poinformował o drugiej edycji projektu "Trenuj z wojskiem w ferie", który jest proobronną i prospołeczną inicjatywą MON i Wojska Polskiego.

To odpowiedź na zapotrzebowanie społeczne w obszarze bezpieczeństwa i obronności. Druga edycja projektu "Trenuj z wojskiem (w ferie)" będzie trwała 7 tygodni – w styczniu i w lutym (14 stycznia-25 lutego). Terminy szkoleń są dopasowane do terminów ferii w danym województwie. W każdym województwie min. jedna jednostka wojskowa będzie brała udział w projekcie. W sumie zaangażowanych jest 31 jednostek wojsk operacyjnych i WOT.



