Mularczyk zwraca się do Rady Europy. "Chcemy umiędzynarodowić problem"

1 września 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie polskie władze zaprezentowały raport o stratach poniesionych przez nasz kraj w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski na 6 bln 220 mld 609 mln złotych.

Na początku października br. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną dotyczącą reparacji wojennych. Dokument został przekazany stronie niemieckiej.

Mularczyk zwraca się o pomoc

– Pomimo wysłania noty dyplomatycznej i wielu apeli w tej sprawie, nie widzimy chęci ani akceptacji podjęcia rozmów przez Niemców – powiedział Arkadiusz Mularczyk, który we wtorek wystąpił na konferencji prasowej w Warszawie.

Przypomnijmy, że w grudniu tego roku polityk PiS po raz pierwszy odwiedził Berlin jako sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Wizyta w niemieckiej stolicy wiązała się z serią spotkań. Rozmowy dotyczyły właśnie kwestii reparacji wojennych, których Polska domaga się od Niemiec. Strona polska wyrażała nadzieje, iż dialog zapoczątkuje pewną refleksję wśród klasy politycznej Republiki Federalnej Niemiec.

– Odbyłem wizytę w Berlinie, gdzie miałem możliwość spotkania się z moimi odpowiednikami – wiceministrami Niemiec. Poprosiłem przedstawicieli rządu Niemiec o odpowiedź na notę dyplomatyczną. Niestety, odpowiedzi nie uzyskałem – oznajmił na wtorkowej konferencji wiceminister Mularczyk.

"Umiędzynarodowić problem"

– Chcemy umiędzynarodowić problem reparacji wojennych od Niemiec dla Polski, ponieważ tematyka ta dotyczy między innymi praw człowieka – stwierdził wiceszef MSZ.

Polityk przekazał, iż zwrócił się o pomoc w poruszeniu sprawy odszkodowań do sekretarz generalnej Rady Europy oraz Komitetu Ministrów Rady Europy.

– Zwróciłem się z prośbą o stworzenie formuły do współpracy między naszymi krajami. Przestrzeganie praw człowieka, demokracji, podstaw cywilizacji, przestrzeganie zapisów Europejskiej konwencji praw człowieka – to cechuje Radę Europy. Wnoszę więc, żeby sprawa reparacji dla Polski była przedmiotem analizy. Aby stworzona została współpraca, odpowiednia platforma dialogu między Polską a Niemcami, skoro państwo niemieckie inaczej tej kwestii nie chce rozstrzygnąć – mówił Arkadiusz Mularczyk. – Liczymy na konstruktywne podejście do rozwiązania problematyki odszkodowań wojennych – dodał.

Czytaj też:

"To jest problem Niemiec". Wiceszef MSZ: Praworządność zeszła na dalszy planCzytaj też:

Wniosek Polski do UNESCO. Gliński: Chcemy podnieść rangę naszych żądań