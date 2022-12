Zima zaskoczyła polityków? Sasin uderza w Trzaskowskiego

Czytaj też:

Paraliż komunikacyjny w kraju. Prezydent Białegostoku apeluje o zamknięcie szkółWe wtorek 20 grudnia w Polsce wydano ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed gołoledzią oraz silnymi porywami wiatru.Meteorolodzy wydali ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gołoledzią w województwach podkarpackim, małopolskim, śląskim, świętokrzyskim, lubelskim, mazowieckim, podlaskim i zachodniej części województwa warmińsko-mazurskiego. Alerty obowiązywały do ok. godz. 12 w centrum i na południu kraju. Synoptycy ostrzegają przed opadami marznącymi i oblodzonymi chodnikami oraz drogami.

W województwie podlaskim i we wschodniej części województwa warmińsko-mazurskiego ogłoszono alerty przed gołoledzią drugiego stopnia. Miały obowiązywać do godziny 14.

Sasin krytykuje Trzaskowskiego

Wicepremier Jacek Sasin zamieścił wpis poświęcony pośrednio tej tematyce. Polityk skrytykował władze Warszawy, zarzucając im opieszałość i brak adekawatnych działań.

"Dziś przejście na przystanek, krótki spacer z psem, wyjście do sklepu, czy apteki to walka o uniknięcie gipsu i przetrwanie na warszawskich chodnikach. Rafał Trzaskowski to kampusy, rauty, politykowanie, nieustanne lansowanie się. Takie priorytety" – stwierdził wicepremier we wpisie zamieszczonym w mediach społecznościowych.

Wcześniej prezydent Warszawy zamieścił wpis na Twitterze poświęcony oblodzeniom ulic i chodników. "Warszawianki i warszawiacy, od wczesnego rana obserwujemy oblodzenia na chodnikach i ulicach w Warszawie. Posypywarki służb oczyszczania miasta cały czas pracują. Apelujemy do zarządców o posypywanie chodników. Warunki są wyjątkowo trudne. Uważajcie na siebie, jest bardzo ślisko!" – napisał Trzaskowski.

Ratownicy w Warszawie i okolicach stolicy mają pełne ręce roboty. Wszystkie karetki pogotowia są w trasie. Nie ma ani jednego wolnego ambulansu – taki komunikat reporter RMF FM usłyszał w wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Od rana ratownicy w Warszawie odebrali kilkaset wezwań.

Włocławek: Mężczyzna poślizgnął się na chodniku. Nie żyje