Lider Polski 2050: Nasze badania są bardzo niepokojące

We wrześniu Szymon Hołownia, dopytywany, czy należy się spodziewać konkretnego porozumienia opozycji w sprawie najbliższych wyborów, odparł, że jego zdaniem, "to się będzie działo do Bożego Narodzenia, bo przed Bożym Narodzeniem trzeba będzie coś Polakom położyć na stole".

We wtorkowej rozmowie z portalem Wyborcza.pl lider Polski 2050 odniósł się do swoich słów. – Wiem, nie udało się tego osiągnąć do tej pory. I nie patrzyłbym na to w kategoriach czyjejś winy (...), bo widzę poziom zaawansowania rozmów. On jest taki, jakiego nie doświadczałem przez ostatnie półtora roku – powiedział polityk.

Badania ugrupowań opozycyjnych

Były kandydat na prezydenta stwierdził, że wszystkie ugrupowania opozycyjne przeprowadzają własne badania i dzielą się ich wynikami. – Patrzymy, co z nich wynika. Te badania są bardzo niepokojące w wielu momentach. Ja jestem człowiekiem, który do końca będzie głęboko wierzył i będzie dawał świadectwo temu, że nadzieja jest tym, co powinno nas nieść. Natomiast ta nadzieja nie może być bezrozumna – oznajmił.

Zdaniem Hołowni, obecne sondaże pokazują rosnącą pozycję partii "ultraprawicowych", w tym – nazywanej w ten sposób przez polityka – Konfederacji Wolność i Niepodległość. – Zwłaszcza w sytuacji, w której dochodzi do jakiegokolwiek jednoczenia opozycji. I nie mówię tu tylko o jednej liście, ale też np. o dwóch listach. Poziom wzrostu Konfederacji jest wtedy trochę mniejszy, ale jednak jest – mówił.

Najnowszy sondaż poparcia

Według najnowszego sondażu firmy United Surveys dla Wirtualnej Polski, Prawo i Sprawiedliwość może liczyć na 31,8 proc. poparcia. Drugie miejsce w badaniu zajęła Koalicja Obywatelska (27,4 proc. wskazań). Ostatnie miejsce na podium zajęła Polska 2050 (10 proc.).

Dalej znalazły się: Lewica (9,4 proc.), PSL (6,4 proc.), Konfederacja (4 proc.) oraz AgroUnia (0,9 proc.).

