Kuchciński w niemieckiej gazecie: Polska nie dostała nic

Szef KPRM na łamach niemieckiego dziennika przekonuje, że Polska powinna otrzymać od Niemiec zadośćuczynienie. Kuchciński, choć nie używa słowa "reparacje", to daje jasno do zrozumienia, że Berlin jest zobowiązany do wypłaty polskim obywatelom odpowiedniej kwoty.

Polski polityk przekonuje, że Niemcy wypłaciły odszkodowania nie tylko „wielu innym narodom europejskim”, ale także własnym obywatelom. Tymczasem "Polska ze względu na skomplikowaną sytuację prawną oraz polityczne uniki nie dostała nic".

„Rozwiązanie tego problemu wymaga zaangażowania w politykę odważnych ludzi, którzy są zdolni i gotowi do podjęcia trudu uczciwego pojednania” – pisze Kuchciński.

Reparacje dla Polski

1 września 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie polskie władze zaprezentowały raport o stratach poniesionych przez nasz kraj w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski na 6 bln 220 mld 609 mln złotych.

Na początku października br. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną dotyczącą reparacji wojennych. Dokument został przekazany stronie niemieckiej.

Jednak Berlin nie odpowiedział na pismo Polski. Wcześniej niemieccy politycy, z minister spraw zagranicznych Annaleną Baerbock na czele, wskazywali, że dla Niemiec kwestia reparacji jest zamknięta.

Z tego względu Polska zamierza w jak największym stopniu umiędzynarodowić sprawę reparacji.

– Chcemy umiędzynarodowić problem reparacji wojennych od Niemiec dla Polski, ponieważ tematyka ta dotyczy między innymi praw człowieka – stwierdził wiceszef MSZ.

Polityk przekazał, iż zwrócił się o pomoc w poruszeniu sprawy odszkodowań do sekretarz generalnej Rady Europy oraz Komitetu Ministrów Rady Europy.

