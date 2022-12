Czy Polska "nie przetrwa w 2023 r." bez pieniędzy z KPO?

Desperacka szarża w sprawie gotowości dokonania przez nich niezwykle daleko idących, w tym także ewidentnie sprzecznych z Konstytucją RP zmian w polskim sądownictwie – byle tylko dostać z Brukseli pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy (KPO). Zmian, których skutki w Polsce – jak uznał w pewnym momencie sam lider PiS Jarosław Kaczyński – „mogłyby być skrajnie destrukcyjne. Destrukcyjne w sensie możliwości podważania nominacji sędziowskich”.

Czyżby więc – jeśli poskładać to wszystko w jedną całość – portal Gazeta.pl jednak nie kłamał ani też się nie mylił, relacjonując kilkanaście dni temu słowa szefa rządu, kierowane przez niego do posłów PiS na nieformalnych spotkania, podczas których miał on apelować o walkę – walkę za wszelką cenę – o pieniądze z KPO? Jak napisała wówczas Gazeta.pl, „agenda Morawieckiego jest prosta: finanse państwa są w złym stanie, bez euro z KPO w przyszłym roku nie damy rady”.