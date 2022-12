Deep state skaziło Republikanów? Abp Vigano potępił działanie Trumpa

Donald Trump podczas pełnienia urzędu prezydenta Stanów Zjednoczonych dał się poznać jako polityk, który nie ulega presji ze strony lobby LGBT w sferze prawodawstwa, przykładowo sprzeciwiając się udziałowi "transseksualnych mężczyzn" w sportach kobiecych i innym postulatom ideologii homoseksualno-genderowej. Niemniej zdarzało mu się już szokować swoich wyborców niespodziewanymi działaniami, takimi jak włączenie się w tzw. miesiąc Dumy w roku 2019 i innymi deklaracjami na rzecz homoseksualizmu. W 2021 roku Trump udzielił swojego poparcia dla utworzenia republikańskiej koalicji LGBT.

Vigano potępił Trumpa

Ostatnio były prezydent wziął udział w przyjęciu zorganizowanym dla "Republikanów LGBT" i publicznie wziął do rąk tęczową flagę z napisem "LGBT’s for Trump". Arcybiskup Carlo Maria Vigano uważa, że był to błąd.

W swoim najnowszym liście były nuncjusz papieski w USA wyraził zdecydowane potępienie dla światopoglądowej niekonsekwencji polityka.

"Ogromny skandal i zniechęcenie wywołała wiadomość o gali zorganizowanej przez prezydenta Donalda J. Trumpa dla jawnie homoseksualnych zwolenników Partii Republikańskiej. To poparcie dla ideologii LGBTQ jest jeszcze poważniejsze, jeśli weźmie się pod uwagę, że zaledwie dwa dni wcześniej Joe Biden podpisał «Ustawę o szacunku dla małżeństwa», która uznaje ważność prawną tzw. małżeństw homoseksualnych w Stanach Zjednoczonych, z pogwałceniem prawa naturalnego i prawa Bożego" – pisze duchowny.

Deep state skaziło Republikanów?

Hierarcha wskazuje, że podczas gdy Demokraci od dłuższego czasu są "całkowicie antychrześcijańscy" i "oddani wprowadzaniu globalistycznego programu Nowego Porządku Świata", to jednocześnie Republikanie również zaczynają błądzić.

"Do tej pory mogliśmy do pewnego stopnia przymykać oko na niektóre aspekty platformy politycznej Partii Republikańskiej ze względu na znacznie poważniejsze zagrożenie ze strony Partii Demokratycznej. Ale teraz jest oczywiste, że działania deep state skaziły całą elitę polityczną bez wyjątku, nawet z udziałem Donalda Trumpa, który do tej pory wydawał się być źródłem nadziei dla przyszłości Stanów Zjednoczonych" – komentuje Viganò.

Arcybiskup wprost sugeruje, że mamy do czynienia z formą politycznej korupcji. Ostrzega, że działania Partii Republikańskiej stają się coraz bardziej nonszalanckie.

"Wzywam katolików amerykańskich do modlitwy, prosząc Pana, aby oświecił polityków do wyznawania zdrowych zasad, zachęcając ich do odważnej walki w obronie prawa naturalnego i przykazań Bożych" – apeluje w podsumowaniu tekstu abp Viganò.

Czytaj też:

"Elitarna kabała podżegaczy wojennych". Znana polityk odchodzi z Partii DemokratycznejCzytaj też:

Czy Chrystus rozpoznałby swój Kościół? Radykalna odpowiedź arcybiskupa ViganoCzytaj też:

Trump czy DeSantis kontra Biden? Interesujące wyniki sondażu