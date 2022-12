"Reagujemy na to, co robi Polska". Zacharowa tłumaczy decyzję Moskwy

Podczas spotkania prezydenta Rosji Władimira Putina z Aleksandrem Łukaszenką podjęto decyzję o wzmocnieniu wzajemnych działań obronnych. Chodzi m.in. o szkolenia białoruskich pilotów, którzy mieliby latać na rosyjskich samolotach uzbrojonych w głowice nuklearne.

– Muszę powiedzieć, że przygotowaliśmy samoloty. Jak się okazało, mamy takie maszyny od czasów sowieckich, testowaliśmy je w Federacji Rosyjskiej. Razem z Rosjanami szkolimy załogi, które mogą pilotować samoloty, które przeniosą określone ładunki – podkreślił białoruski polityk podczas konferencji po spotkaniu z Putinem.

Łukaszenka argumentował, że "nie stanowi to dla nikogo zagrożenia", tłumacząc zarazem, że Mińsk jest "bardzo zaniepokojony napięciami na obrzeżach Państwa Związkowego, przede wszystkim na zachodzie".

Zacharowa grzmi

Rzecznik rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa w rozmowie z dziennikiem "Kommiersant" tłumaczyła decyzję o szkoleniu pilotów. Jej zdaniem, jest ona spowodowana działaniami Polski.

– Działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa, ogłoszone podczas spotkania prezydentów Rosji i Białorusi, są wymuszoną reakcją na celowy rozwój wieloletniej praktyki tzw. "misji nuklearnych" NATO – stwierdziła Zacharowa.

Rzecznik wyjaśniła, że chodzi o modernizację amerykańskiego arsenału nuklearnego oraz ćwiczenia z planowania i użytkowania broni atomowej, które odbywają się na terytorium sojuszników USA. Kreml jest tym poważnie zaniepokojony.

– Polska zadeklarowała gotowość rozmieszczenia amerykańskiej broni nuklearnej na swoim terytorium, gdzie dąży do pełnego włączenia się do "wspólnych misji nuklearnych". Oznaczałoby to pojawienie się broni nuklearnej krajów NATO przy granicach Państwa Związkowego – mówiła dalej Zacharowa.

– Przez długi czas wykazywaliśmy powściągliwość. Od lat zwracamy Waszyngtonowi uwagę na potrzebę powrotu całej broni jądrowej na terytorium kraju i zaprzestania angażowania krajów niejądrowych w testowanie jej użycia. Wszystko to zostało odrzucone – wskazała Zacharowa i dodała: "Reagujemy na to, co robi Polska".

