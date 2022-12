Szynkowski vel Sęk: Przeprosiłem pana prezydenta

W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął przygotowany przez grupę posłów PiS projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która ma pomóc wypełnić tzw. kamienie milowe, narzucone Polsce przez Komisję Europejską i zbliżyć rząd do otrzymania funduszy z KPO.

Nowela zakłada m.in., że sądem rozstrzygającym sprawy dyscyplinarne sędziów będzie Naczelny Sąd Administracyjny, a nie powołana niedawno Izba Odpowiedzialności Zawodowej, która zastąpiła Izbę Dyscyplinarną SN.

Wątpliwości prezydenta ws. projektu ustawy o SN

Dwa dni po złożeniu projektu prezydent Andrzej Duda oświadczył, że nie uczestniczył w jego przygotowaniu ani nie konsultowano go z nim. Zapowiedział, że nie zgodzi się na żadne rozwiązania godzące w "system konstytucyjny i konstrukcję ustrojową RP".

Choć pierwsze czytanie miało się odbyć w zeszły czwartek, projekt nagle został zdjęty z porządku obrad. Ostatecznie Sejm ma zająć się nim dopiero po Nowym Roku, 11 stycznia.

Szynkowski vel Sęk przeprosił Andrzeja Dudę

Minister ds. UE Szymon Szynkowski vel Sęk pytany o to, czy prezydentowi należą się przeprosiny za brak konsultacji w sprawie nowej ustawy o SN, odparł: "Ja nawet przeprosiłem pana prezydenta za to, że nie czuł się w wystarczający sposób informowany i konsultowany, jak chodzi o ten projekt ustawy".

– Ten etap, wydaje mi się, tymi przeprosinami zamknęliśmy. W tej chwili jesteśmy na etapie intensywnego dialogu z panem prezydentem – powiedział Szynkowski vel Sęk w Studiu PAP.

Zadeklarował, że będzie robił wszystko, żeby prezydent miał "pełen przegląd co do procesu negocjacyjnego, a także co do intencji, jakie stały za poszczególnymi rozwiązaniami w projekcie ustawy". – Jesteśmy do dyspozycji, do wyjaśniania wszelkich wątpliwości pana prezydenta – dodał minister.

