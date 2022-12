Zełenski w Kongresie: Wojna określi, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki

– Dziękuję za finansową pomoc, którą już nam dostarczyliście i tę, którą będziecie skłonni zatwierdzić. Wasze pieniądze to nie dobroczynność, to inwestycja w globalne bezpieczeństwo i demokrację, którą zajmiemy się w najbardziej odpowiedzialny sposób – oznajmił w swoim wystąpieniu przed amerykańskimi kongresmenami Wołodymyr Zełenski.

Prezydent Ukrainy przekonywał, że jeżeli teraz wolny świat nie powstrzyma Rosji, to niedługo zaatakuje ona kolejnego sojusznika Stanów Zjednoczonych.

– Wasze wsparcie jest kluczowe nie tylko dlatego, by utrzymać pozycję w walce, ale też dokonać punktu zwrotnego i wygrać na polu bitwy. (...) Dziękujemy wam za wszystko, co mamy. Czy to wystarczy? Szczerze mówiąc, nie bardzo – zauważył ukraiński przywódca.

Zełenski: Naród ukraiński zwycięży

– Stojąc przed wami, wspominam słowa prezydenta Franklina Delano Roosevelta, które moim zdaniem pasują do tego momentu: "Amerykański naród w swojej sprawiedliwej potędze zwycięży, dochodząc do absolutnego zwycięstwa". Naród ukraiński również zwycięży – powiedział Wołodymyr Zełenski. – Tak wiele zależy od was – dodał.

Polityk zwrócił uwagę, iż "wojna określi, w jakim świecie będą żyły nasze dzieci i wnuki".

Co ważne, Zełenski wygłosił przemówieniu przed połączonymi izbami amerykańskiego Kongresu. Zaapelował o więcej broni dla Ukrainy. Na koniec wystąpienia wręczył spikerce Izby Reprezentantów Nancy Pelosi i wiceprezydent USA Kamali Harris ukraińską flagę przywiezioną z Bachmutu i podpisaną przez walczących tam ukraińskich żołnierzy. W zamian otrzymał flagę Stanów Zjednoczonych, która wisiała tego dnia nad Kapitolem.

Pierwsza podróż od początku wojny

Przypomnijmy, że wizyta Zełenskiego w Waszyngtonie była pierwszą zagraniczną podróżą polityka od 24 lutego 2022 roku, czyli rozpoczęcia rosyjskiej inwazji militarnej. Wiadomość o spotkaniu prezydentów Ukrainy i USA była przez długi czas utrzymywana w ścisłej tajemnicy ze względów bezpieczeństwa.

W środę przed godz. 23:00 czasu polskiego odbyła się konferencja prasowa przywódców. Joe Biden zaznaczył, że cieszy się, iż po wielu rozmowach telefonicznych wreszcie mógł zobaczyć się osobiście z Wołodymyrem Zełenskim.

"Dziękuję za ciepłe powitanie i głęboko doceniam wsparcie ze strony Stanów Zjednoczonych i narodu amerykańskiego. Jestem przekonany, że razem będziemy w stanie zapewnić lepszą, dostatnią i wolną przyszłość obu naszym narodom. Zwycięstwo Ukrainy będzie także zwycięstwem Ameryki" – napisał na Twitterze ukraiński prezydent.

twitterCzytaj też:

Prezydent Ukrainy w USA. Kirby: Jesteśmy w nowej fazie wojnyCzytaj też:

Zełenski wręczył Bidenowi prezent. "Cóż, niezasłużony, ale doceniam"