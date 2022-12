"Nie boimy się prawdy, bo tak nas wychowałeś". Olejnik na pogrzebie Waltera

Mariusz Walter został pochowany w rodzinnym grobie na cmentarzu parafialnym przy kościele św. Anny w Wilanowie w Warszawie. W pogrzebie założyciela TVN udział wzięło wiele gwiazd tej stacji – wśród nich Kinga Rusin, Justyna Pochanke oraz Monika Olejnik.

Ta ostatnia zabrała głos podczas pożegnania Waltera. Jak relacjonuje "Super Express", nospodyni "Kropki nad i" nawiązała w swojej przemowie do tekstu "Autobiografii" Perfectu: – Było nas trzech, w każdym z nas inna krew, ale jeden przyświecał nam cel – zaczęła Olejnik, wspominając Mariusza Waltera. – Był perfekcyjny, wymagający, ale też ciepły. Zwracał uwagę na szczegóły. Mówił: "Biegnij, ale pamiętaj, że to mężczyzna otwiera drzwi" – wspominała dziennikarka.

Olejnik nazwała zmarłego "wymagającym przyjacielem". – Byłeś naszym przyjacielem, wymagającym, ale przyjacielem. Cieszyłeś się z sukcesów i nagród, ale powtarzałeś, że sukces trwa tylko chwilę i nie można spocząć na laurach. Nie boimy się mówić prawdy, bo tak nas wychowałeś. Nie mówię "żegnaj", "ale do zobaczenia" – zakończyła Monika Olejnik, a jak relacjonował "SE", dziennikarce ze wzruszenia łamał się głos.

Kim był Mariusz Walter?

W ubiegłym tygodniu TVN24 podał, że w wieku 85 lat zmarł Mariusz Walter, założyciel stacji. "Mariusz Walter urodził się 4 stycznia 1937 roku we Lwowie. Na Politechnice Śląskiej w Gliwicach, gdzie studiował, zaczął pracę w studenckim radiowęźle i od tego momentu jego miłość do mediów już się tylko rozwijała. Potem znalazł się w Radiu Katowice, ośrodku Telewizji Polskiej w Katowicach, a w 1963 roku przeprowadził się do Warszawy i zaczął pracę w TVP w stolicy" – czytamy w komunikacie TVN24.

W latach 60. i 70. Walter realizował, reżyserował i pisał scenariusze filmów dokumentalnych i programów. Jego film "Pierwszy. Szósty" zdobył w 1971 roku w Wenecji na Międzynarodowym Festiwalu Radiowo-Telewizyjnym – Nagrodę Miasta Wenecji.

W Telewizji Polskiej pracował do okresu stanu wojennego. Odszedł z niej w 1982 roku. Wraz z biznesmenem Janem Wejchertem stworzył kilkanaście telewizji z TVN na czele, a także TVN24, czyli pierwszą w kraju telewizję informacyjną. Do 2001 roku Mariusz Walter był prezesem TVN, a w zarządzie ITI (właściciela TVN) zasiadał do 2012 roku, czyli do czasu sprzedaży portalu Onet koncernowi medialnemu Ringer Axel Springer.