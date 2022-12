"Nie ma wroga na opozycji". Gawkowski: Z każdym możemy współpracować

– Lewica zdeklarowała się kilka miesięcy temu i potwierdziła to na kongresie 11 grudnia, że jest gotowa do wyborów, ma samodzielny program, mocne postulaty dotyczące polityki społecznej, poprawy ochrony zdrowia, dostępności lekarzy, nowoczesnej edukacji, naprawy państwa po PiS-ie, a także współpracy w Unii Europejskiej. My to pokazaliśmy. Wypowiedzieliśmy również mocne hasła – powiedział Krzysztof Gawkowski. W czwartek szef klubu parlamentarnego Lewicy był gościem audycji "Sygnały dnia" na antenie radiowej "Jedynki".

– Nie ma wroga na opozycji. Z każdym możemy współpracować, ale jeżeli inni będą tej współpracy chcieli – stwierdził.

Wspólna lista opozycji?

Chociaż wybory do parlamentu odbędą się dopiero jesienią przyszłego roku, to już od wielu miesięcy politycy opozycji negocjują w sprawie wspólnego startu. Za powstaniem jednej opozycyjnej listy wyborczej opowiada się między innymi przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk.

Niedawno media informowały, że szef PO jest już zmęczony czekaniem na deklaracje liderów innych partii politycznych. Przeciągająca się niepewność ma rzekomo też swoje konsekwencje w samej Platformie.

Jednocześnie, jak pokazują badania różnych firm z ostatnich kilku tygodni, wyborcy są sceptyczni wobec możliwości stworzenia listy opozycji. Polacy nie wierzą również, iż Donaldowi Tuskowi uda się doprowadzić do wspólnego startu ugrupowań opozycyjnych w najbliższych wyborach parlamentarnych w Polsce.

– Robiliśmy szacunki dotyczące jednej, wspólnej listy wyborczej opozycji, a nie podziału i startu w blokach. My w ogóle nie patrzymy na to w ten sposób. Albo idziemy wszyscy razem, czyli cała opozycja – i tutaj Lewica zapala zielone światło i mówi: rozmawiamy, chcemy tego, albo idziemy oddzielnie – oznajmił Krzysztof Gawkowski.

