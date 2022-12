"Zawieszenie haraczu". Ziobro: Apelujemy do premiera o poparcie ustawy Solidarnej Polski

W piątek w siedzibie Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie Zbigniew Ziobro wystąpił na konferencji prasowej wraz z politykami Solidarnej Polski – Januszem Kowalskim i Jackiem Ozdobą.

Spotkanie z mediami odbyło się pod hasłem: "Miliardy unijnego haraczu potęgują drożyznę w Polsce". Minister sprawiedliwości i prokurator generalny wystąpił z apelem do premiera Mateusza Morawieckiego.

"Dramatyczna forma ograbiania Polaków"

– Polska gospodarka i wszyscy Polacy zapłacili bezpowrotnie kwotę 33 mld złotych w związku z funkcjonowaniem parapodatku Unii Europejskiej, systemu ETS, który trafnie nazywany jest "haraczem" nałożonym na Polskę. W efekcie, każda polska czteroosobowa rodzina, licząc statystycznie, straciła 3,5 tys. złotych na rzecz tego europejskiego haraczu – stwierdził Zbigniew Ziobro.

– Jak to się dzieje, że polskie rodziny, Polacy tracą te pieniądze? Otóż odbywa się to w ten sposób, że płacą znacznie wyższe rachunki za prąd i za ciepło, które są efektem opłat, jakie są nakładane na polskie przedsiębiorstwa przez ten unijny system. Polskie przedsiębiorstwa są zobowiązane do tego, aby kupować na giełdzie w Lipsku, w Londynie uprawnienia do emisji CO2 i za tym systemem kryje się ta dramatyczna forma ograbiania Polaków – wytłumaczył szef resortu sprawiedliwości.

Minister Ziobro apeluje do premiera

Zdaniem ministra Ziobry, Polski, jako państwa, nie stać na to, aby w dobie narastającego kryzysu energetycznego, wojny za naszą wschodnią granicą oraz drastycznego wzrostu cen i kosztów życia, które spadają na Polaków, godzić się na to, aby opłacać tego rodzaju europejski, unijny "haracz".

– Przygotowaliśmy ustawę, która ma zwolnić Polaków z tego rodzaju obowiązków finansowych, kosztów. (...) Chcieliśmy zaapelować do pana premiera o poparcie dla ustawy przygotowanej przez Solidarną Polskę, przez pana ministra Jacka Ozdobę, której skutkiem będzie zawieszenie tego systemu, zawieszenie tego haraczu, zwolnienie Polaków z obowiązku płacenia tak znacznych sum na rzecz europejskiego systemu – powiedział lider Solidarnej Polski.

