Sojusznicy Rosji. Ukraina wymieniła trzy państwa

Zaopatrując Rosję w broń i amunicję, a także udostępniając swoje terytorium i sprzęt, kraje te biorą udział w niszczeniu ukraińskich miast – podkreślił Mychajło Podolak, doradca Kancelarii Prezydenta Ukrainy, w swoim wpisie w mediach społecznościowych.

„Iran (drony/pociski rakietowe), Korea Północna (amunicja/broń), Białoruś (infrastruktura/terytorium/technika). Rzeczowo i prawnie potwierdzeni sojusznicy Federacji Rosyjskiej w formacie wojny okupacyjnej, masowych mordów ludności cywilnej i celowego niszczenia ukraińskich miast” – dodał ukraiński polityk.

Podolak podkreślił, że wymienione państwa będą ponosić „wspólną odpowiedzialność” z Rosją za popełnione przez nią zbrodnie.

Sojusznicy Rosji

Od początku inwazji na Ukrainę na pełną skalę Białoruś jest głównym sojusznikiem Kremla. Choć wojska białoruskie nie brały jeszcze bezpośredniego udziału w walkach, to jednak wydatnie pomagały rosyjskim oddziałom na swoim terytorium. To z terytorium Białorusi Rosjanie najechali obwody kijowskie i czernihowskie, a także przeprowadzili naloty na ukraińskie miasta. Teraz Białoruś zaopatruje armię rosyjską w swój sprzęt wojskowy oraz udostępnia poligon do ćwiczeń.

Kolejnym sojusznikiem Rosji jest Iran. Bezzałogowe drony kamikadze dostarczane Rosjanom przez to państwo wielokrotnie terroryzowały ludność cywilną. Rosjanie celują nimi w szczególności w obiekty infrastruktury krytycznej, pozostawiając miliony Ukraińców bez prądu, często także bez wody i ogrzewania.

Mimo oczywistych faktów, Iran oficjalnie zaprzecza jakoby zaopatrywał Rosję w drony kamikadze. Teheran ostro zareagował na słowa Wołodymyra Zełenskiego, wygłoszone podczas przemówienia w Kongresie USA, w których ukraiński prezydent nazwał Iran współsprawcą ludobójczej wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Kolejnym sojusznikiem Rosji jest Korea Północna. Ukraina zerwała stosunki dyplomatyczne z tym państwem jeszcze w lipcu w związku z uznaniem przez dyktatora Kim Dzong Una „niepodległości” terytoriów Donbasu czasowo okupowanych przez Rosję.

