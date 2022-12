"Nie do zniesienia". Małgorzata Chmielewska o rządzących

Prezes Fundacji "Domy Wspólnoty Chleb Życia" przekonuje w rozmowie z Onetem, że trudna sytuacja gospodarcza dotyka także organizacji działających charytatywnie. "Myślę, że sytuacja gospodarcza państwa jest trudna, mówiąc delikatnie. Jeszcze gorzej mają firmy i przedsiębiorstwa. Trudno mi powiedzieć, czy przed wyborami lub po wyborach, a może nowa ekipa rządząca pochyli się nad losem osób starszych, chorych i niepełnosprawnych. Nie wiem, bo do tej pory się nie pochylała. Jakoś ta sztywność karku polityków była i jest niezwykle duża i raczej nieuleczalna. Proszę, tak jak osoby niepełnosprawne, przeżyć miesiąc za 719 zł. To jest po prostu niemożliwe. A jeszcze nie można mieć nawet złotówki dochodu. Podobnie mają opiekunowie takich osób, którzy otrzymują nieco ponad 2 tys. zł. To są sytuacje dramatyczne, o których politycy wiedzą, ale nic to nie zmienia" – stwierdza Małgorzata Chmielewska, pytana o to, czy jej zdaniem politycy po wyborach zmienią podejście do kwestii pomocy ubogim.

"Pycha, rządza władzy"

Działaczka (niebędąca siostrą zakonną), odniosła się też do relacji w polskim społeczeństwie. Stwierdziła, że sporów jest wiele, co męczy ludzi. Skrytykowała również rządzących.

"Myślę, że ludzie są już potwornie zmęczeni tymi kłótniami. Dla mnie to jest nie do zniesienia, że ci, którzy zostali wybrani, żeby dbać o dobro całego społeczeństwa, tracą tyle energii i przy okazji pieniędzy, na walkę o rzeczy, które nie mają kompletnie większego sensu. Oczywiście za tym idzie pycha, rządza władzy, pieniądze, itd., ale tak naprawdę to są wszystko wojny, które nie mają żadnego sensu i cierpimy na tym wszyscy. Sporów między ludźmi może być dużo mniej, bo ludzie są zmęczeni i chcą tylko przeżyć. Sami zaczynają widzieć bezsens tych wojen" – podkreśliła Chmielewska.

