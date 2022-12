Abp Jędraszewski: Bądźcie świadkami pokoju

– Bądźcie świadkami pokoju – tego Bożego, prawdziwego, a nie pozornego spokoju, który zaciera różnice miedzy dobrem a złem, pokojem a nienawiścią, życzliwością a podstępem – powiedział metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski, składając wiernym bożonarodzeniowe życzenia.

– Być Bożym dzieckiem, to być człowiekiem pokoju. Tego Wam, drodzy Siostry i Bracia, życzę z całego serca – powiedział abp Jędraszewski w nagraniu wideo opublikowanym na stronie Archidiecezji Krakowskiej. – Bądźcie świadkami pokoju – tego Bożego, prawdziwego, a nie pozornego spokoju, który zaciera różnice miedzy dobrem a złem, pokojem a nienawiścią, życzliwością a podstępem. Bądźcie świadkami pokoju zwłaszcza wtedy, gdy w wigilijny wieczór weźmiecie do ręki biały opłatek, by się nim dzielić na znak życzliwości, miłości, pokoju, a może nawet przebaczenia (…). Wszystkim Wam z całego serca błogosławię! Szczęść Boże – powiedział abp Marek Jędraszewski.

"Miłość, która przełamuje strach". Życzenia Prymasa Polski

Tegoroczne życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia Prymasa Polski nagrane zostały przy Obrazie Nawiedzenia Matki Bożej Jasnogórskiej, który kończy peregrynację po archidiecezji gnieźnieńskiej.

Nawiązując do tej trwającej od kwietnia pielgrzymki abp Polak przyznaje, że była ona okazją do duchowej odnowy, wezwaniem do pojednania z sobą i z drugimi, ukojeniem bólu i trosk, otwarciem na Jezusa Chrystusa, który stał się człowiekiem dla nas i naszego zbawienia.

– W Nim rozpoznajemy Bożą miłość, która przemienia życie, odnawia historię, uwalnia od zła, napełnia pokojem i radością – mówił abp Polak.

– Otwórzmy więc nasze serca dla tej miłości. Otwórzmy jej nasze domy i wspólnoty. Otwórzmy jej granice państw, zwłaszcza tam, gdzie toczy się wojna, gdzie niewinne ludzkie życie jest zabijane i deptane jak dziś w Ukrainie – mówił duchowny.

– Otwórzmy tej miłości nasze rodziny, aby panowała w nich zgoda, jedność i szacunek dla każdego człowieka, zwłaszcza tego, którego życie dobiega już kresu i tego, który je dopiero zaczyna pod sercem swojej mamy – prosił Prymas Polski.

