Ukraiński kapłan: Módlmy się o pokój, który zawsze jest silniejszy od każdej wojny

– Dziś jest sobota, 24 grudnia 2022 roku, a na Ukrainie jest to już 304 dzień wojny na wielką skalę, którą rosyjski najeźdźca i okupant sprowadził na naszą spokojną ukraińską ziemię. I znowu, niestety, w ciągu minionej doby w naszej Ojczyźnie nie było spokoju: miasta i wsie drżały pod rosyjskimi rakietami, bombami i artylerią. Ciężkie walki toczą się na całej linii frontu. Od obwodów charkowskiego i ługańskiego na południe do donieckiego płonie "ognisty łuk". Dzielnie trwa "nowy Stalingrad" – Bachtmut jako twierdza ukraińskiej odwagi i niezłomności. Nasi żołnierze niestrudzenie odpierają ataki pod Awdijiwką i innymi miastami w cierpiącym od dawna regionie donieckim. Wróg ostrzeliwuje spokojne ukraińskie miasta i wsie dzień i noc – przekazał arcybiskup większy kijowsko-halicki Światosław Szewczuk w swoim codziennym przemówieniu wojskowym w 301. dniu wojny Rosji z Ukrainą.

Abp Szewczuk: Ukraina trwa!

– Dziś w nocy Chersoń znów padł ofiarą masowego ostrzału: są zniszczenia i nowe ofiary, zabici i ranni. Chersoń zmienia się w heroiczne miasto niezwyciężone, gdzie nieprzyjaciel nieustannie sieje śmierć, a Ukraińcy codziennie afirmują życie, naprawiając zerwane sieci infrastruktury, wnosząc radość tam, gdzie wróg chce nas zmusić do płaczu. Wszyscy ochotnicy, organizacje państwowe i publiczne spieszą teraz do Chersonia i obwodu chersońskiego, aby ogrzać tam ludzi, wnieść tam życie. Wczoraj wieczorem ucierpiał także obwód dniepropietrowski. Nieprzyjaciel uderzył w linie energetyczne, kontynuując niszczenie wszystkiego, co umożliwia życie w zimnej porze roku. Wystrzelili około 60 pocisków w tę część południowej Ukrainy. Zatrzęsło się Zaporoże. Na przedmieściach, w gminie Stepenska, wróg celowo zbombardował pomieszczenia gimnazjum – placówki oświatowej, aby ukraść dzieciom możliwość nauki. Uszkodzone zostały także pobliskie budynki mieszkalne. Jednak mimo wszystko możemy śmiało powiedzieć światu, że Ukraina trwa! Ukraina walczy! Ukraina się modli! A tego ranka chcemy też podziękować Panu Bogu i Siłom Zbrojnym Ukrainy za to, że żyjemy, możemy się porozumiewać, dalej czynić dobro, służyć potrzebującym, kochać Boga i Ukrainę.

– Chcę Was zaprosić do kontynuowania naszych marzeń o Ukrainie po wojnie. Proszę o dalsze słuchanie tego, co chcą nam powiedzieć młodzi Ukraińcy. Są oni bowiem rdzeniem, motorem ochrony ojczyzny i zmian społecznych. Ci młodzi ludzie stanowią trzon wizji przyszłości, wizji perspektyw rozwoju naszego państwa i naszego narodu – podkreślił duchowny.

