"Bóg stał się jednym z nas, byśmy mogli Go poznać"

– W tę świętą Noc Bożego Narodzenia życzę, byśmy doświadczyli przyjścia Boga w człowieku, który jest samą Miłością. On nie chciał, abyśmy oddawali Mu chwałę jako Bogu dalekiemu i nieznanemu, ale stał się jednym z nas, abyśmy mogli Go poznać i odwzajemnić Jego miłość – wskazał metropolita poznański, składając życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.

– Wszystkim Polakom w kraju i za granicą życzę doświadczenia tej Bożej Miłości, która płynie z betlejemskiego żłóbka i dzielenia się nią z najbliższymi, z sąsiadami i wszystkimi, których spotkamy na naszej drodze. Błogosławionych świąt Narodzenia Pańskiego! – powiedział abp Stanisław Gądecki.

Abp Jędraszewski: Bądźcie świadkami pokoju

– Być Bożym dzieckiem, to być człowiekiem pokoju. Tego Wam, drodzy Siostry i Bracia, życzę z całego serca – powiedział abp Jędraszewski w nagraniu wideo opublikowanym na stronie Archidiecezji Krakowskiej. – Bądźcie świadkami pokoju – tego Bożego, prawdziwego, a nie pozornego spokoju, który zaciera różnice miedzy dobrem a złem, pokojem a nienawiścią, życzliwością a podstępem. Bądźcie świadkami pokoju zwłaszcza wtedy, gdy w wigilijny wieczór weźmiecie do ręki biały opłatek, by się nim dzielić na znak życzliwości, miłości, pokoju, a może nawet przebaczenia (…). Wszystkim Wam z całego serca błogosławię! Szczęść Boże – wskazał krakowski kapłan.

