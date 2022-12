Test „Do Rzeczy” HUAWEI Watch D

Świetna jakość wykonania, przydatne funkcje zdrowotne, ocena jakości snu, dokładny czujnik tętna, szybki pomiar EKG oraz możliwość zmierzenia ciśnienia – to największe zalety smartwatcha chińskiej firmy Huawei.

To nie jest tradycyjny smartwatch. Testowanemu urządzeniu bliżej do mobilnego ciśnieniomierza. I chociaż nie zastąpi jeszcze profesjonalnych urządzeń medycznych, to wskazania pulsometru są już wyjątkowo dokładne, a i pomiary ciśnienia od tych dokonywanych przez duże stacjonarne odpowiedniki podczas redakcyjnego testu różniły się przeważnie zaledwie o kilka procent. Według zapewnień Huawei algorytm TruBP umożliwia wykonywanie pomiarów z marginesem błędu w granicach plus minus 3 mm Hg. To ważna zaleta dla tych, którzy cierpią na choroby serca, bo zegarek można zawsze mieć przy sobie. Smartwatch dokonuje pomiaru ciśnienia, wykorzystując umieszczoną pod paskiem niewielką podłużną poduszkę, która napełnia się powietrzem tak samo jak w przypadku pomiarów stacjonarnym ciśnieniomierzem.