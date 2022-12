Rozważajcie ze mną!

Marciniak był sędzią głównym w finale między Argentyną i Francją. Stop. Sędziował wirtuozersko i to jemu właśnie światowe media przyznały zwycięstwo. Stop. Coś tam jeszcze było, że Messi i Argentyna, ale to didaskalia. Stop. Najważniejsze, że na fali triumfu Polaka trenerem polskiej reprezentacji pozostać chce bardzo Michniewicz Czesław. Stop. W Katarze aż nadto widać było, że nasza reprezentacja nie ma trenera. To może by się i ten Michniewicz przydał? Stop.