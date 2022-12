Zaproszenie do rozbiorów

Jeśli my i europejscy biurokraci będziemy potrzebować wspólnego wroga, to Polska będzie najlepszym kandydatem” – do takiego wniosku doszli uczeni rosyjscy na naradzie przygotowującej ideologię nowej fazy wojny Putina o panowanie nad Europą Wschodnią. Narada odbyła się i została opublikowana u progu 2020 r. w wydawanym przez administrację prezydenta Rosyjskiej Federacji prestiżowym czasopiśmie „Russia in Global Affairs”.

Na tejże naradzie profesor uniwersytetu Sorosa w Budapeszcie (obecnie w Wiedniu), Aleksiej Miller, jako znany i ceniony w kręgu Putina specjalista ds. polskich, podsunął myśl, by II Rzeczpospolitą przedstawiać przede wszystkim jako centrum antysemityzmu, źródło Holokaustu. Prezydent Rosji wykorzystał te podpowiedzi w swym najobszerniejszym tekście poświęconym historii, który opublikował na użytek zachodnich odbiorców na łamach amerykańskiego kwartalnika „National Interest” w połowie 2020 r. Hitler okazał się w tym ujęciu tylko pomniejszym pomagierem sanacyjnej elity MSZ – właściwego inicjatora ludobójstwa Żydów.