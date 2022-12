"Istota i fundament społeczeństwa". Pierwsze orędzie króla Karola III na Boże Narodzenie

Przemówienie Karola III zostało nagrane w kaplicy św. Jerzego w Windsorze i wyemitowane w niedzielę, 25 grudnia o godz. 15:00 czasu brytyjskiego.

Zmarła w tym roku królowa Elżbieta II wygłaszała bożonarodzeniowe orędzia za pośrednictwem transmisji telewizyjnej nieprzerwanie od 1957 roku.

Karol III: Nie mogę wam wystarczająco podziękować

– Przypominają mi się głęboko wzruszające listy, kartki i wiadomości, które tak wielu z was wysłało do mojej żony i do mnie. Nie mogę wam wystarczająco podziękować za miłość i współczucie, jakie okazaliście całej naszej rodzinie – powiedział Karol III, odnosząc się do okresu żałoby po śmierci Elżbiety II.

– Wiarę mojej mamy podzielam całym sercem. To wiara w niezwykłą zdolność każdej osoby do wpływania dobrocią i współczuciem na życie innych i rzucanie światła na otaczający ich świat. To jest istota i fundament naszego społeczeństwa – oznajmił król Wielkiej Brytanii.

Brytyjski monarcha mówił także o "niepokoju" i "trudnościach" w kontekście wojny na Ukrainie oraz światowego kryzysu gospodarczego.

Portal wp.pl zwrócił uwagę, iż w orędziu Karol wspomniał o zaangażowaniu księcia Williama i księżnej Kate, natomiast nie poruszył tematu swojego młodszego syna, księcia Harry'ego i jego małżonki, Meghan Markle.

Nowy król Wielkiej Brytanii

Przypomnijmy, że Karol jest oficjalnie królem Zjednoczonego Królestwa od 10 września tego roku. Ogłoszenia dokonano przed Radą Akcesyjną Wielkiej Brytanii, w której skład wchodzą przedstawiciele Tajnej Rady – najbliżsi byli i obecni współpracownicy i urzędnicy dworscy, Wielki Burmistrz Londynu oraz Komisarze Wspólnoty z poszczególnych, należących do niej krajów.

– Uroczyście przysięgam, że przez cały czas, który Bóg mi jeszcze da, będę stał na straży zasad konstytucyjnych leżących w sercu naszego narodu – zapewniał nowy brytyjski monarcha w swoim pierwszym oficjalnym przemówieniu.

