Putin zabrał głos w sprawie rozejmu. Padły oskarżenia

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział, że jest gotów „negocjować ze wszystkimi zaangażowanymi" w proces wypracowania "akceptowalnych rozwiązań” dotyczących zakończenia wojny na Ukrainie. Słowa rosyjskiego przywódcy cytuje państwowa agencja informacyjna TASS, powołując się na niedzielny wywiad Putina telewizją państwową.

– Nie sądzę, żeby to było takie niebezpieczne, myślę, że idziemy we właściwym kierunku, chroniąc nasze interesy narodowe i interesy naszych obywateli, naszego narodu. I po prostu nie mamy innego wyjścia, jak tylko chronić naszych obywateli – powiedział Putin w trakcie wywiadu.

– Jesteśmy gotowi negocjować ze wszystkimi zaangażowanymi w ten proces [wypracowywania - przyp. red.] akceptowalnych rozwiązań, ale to zależy od nich [Ukraińców - przyp. red.]. To nie my odmawiamy negocjacji, tylko oni – dodał Putin.

Ukraina odpowiada

Tymczasem prezydent Rosji doczekał się odpowiedzi ze strony rosyjkiej. Doradca prezydenta Ukrainy Mychajło Podoliak napisał w na Twitterze: „Putin musi wrócić do rzeczywistości”.

"Rosja w pojedynkę zaatakowała Ukrainę i zabija naszych obywateli. Rosja nie chce negocjacji, ale stara się unikać odpowiedzialności. To jest oczywiste, więc przechodzimy do Trybunału” – dodał Podoliak.

Obecnie Rosja kontynuuje swoją ofensywę przeciwko Ukrainie. W niedzielę szef Donieckiej Obwodowej Administracji Wojskowej Pawło Kyrylenko powiedział, że rosyjskie wojska uderzyły w Kramatorsk trzema rakietami. Obszar przemysłowy został trafiony, ale nie było ofiar.

W zeszłym tygodniu Rosja przeprowadziła kolejny masowy ostrzał terytorium Ukrainy. Jednak rzecznik Rady Bezpieczeństwa Narodowego USA przyznał w wystąpieniu sprzed kilku dni, że amerykańska strona nie widzi oznak świadczących o tym, jakoby Kreml miał ruszyć ponownie na ukraińską stolicę, Kijów.

Czytaj też:

Współpracownik Putina ranny w ostrzale. Grozi mu paraliżCzytaj też:

Pielęgniarka z Doniecka: Będę świadkiem w procesie Putina