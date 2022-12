Cymański: Konieczne jest porozumienie w ramach Zjednoczonej Prawicy

DoRzeczy.pl: Czy jest pan optymistą po spotkaniu premiera Mateusza Morawieckiego z minister sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą? Wiemy, że politycy rozmawiali przez kilka godzin, a dyskusja była bardzo merytoryczna.

Tadeusz Cymański: Nie mamy wyboru. Pozostaje tylko optymizm i chyba nie tylko mi. Wiemy, że tematy rozmów były trudne. Po różnych deklaracjach i wypowiedziach które miały miejsce, w tym polityków opozycji, optymizm jest bardzo trudny.

Dlaczego?

Ponieważ stanowiska są tak odległe od siebie, że trudne będzie wszystko posklejać, również w ramach naszej koalicji. Temat jest bardzo obszerny i bogaty, ponieważ deklaracje składały różne strony. Diabeł tkwi w ustawie o sądach i działalności sędziów. Prezydent również zaczął swój rubikon, dlatego uważam, że stanie się cud, jeśli uda się porozumieć.

Czy w obozie Zjednoczonej Prawicy panuje przekonanie, że trzeba zrobić wszystko żeby osiągnąć porozumienie, ponieważ stawką są przyszłoroczne wybory?

To jest pytanie retoryczne.

Nie dla wszystkich. Pojawiają się głosy o możliwości rozpadu koalicji.

Dla każdego, kto umie liczyć i stąpa twardo do ziemi, jest kwestią oczywistą, że konieczne jest porozumienie. Wiedzą to politycy Solidarnej Polski i Prawa i Sprawiedliwości. Historia jest nauczycielką życia. Często odwołuje się do starych maksym i przysłów, bowiem one są mądrością. Nie zawsze się historia powtarza, ale uczy niezbicie. W 2015 roku był duży cud, wyjątkowe zwycięstwo. W roku 2019 szczęśliwie udało się wysoko wygrać, ale faktem jest, że trzeba pamiętać również porażki. Przeżyłem przegrane przez Solidarną Polskę wybory do Parlamentu Europejskiego. Przegrane w pięknym stylu, ale jednak przegrane. Mam również ostrożną naturę, dlatego uważam, że nie wolno robić błędów. Scenariusz podziału w gronie Zjednoczonej Prawicy byłby niedobry i skrajny, dlatego należy zrobić wszystko, żeby osiągnąć porozumienie i dalej wspólnie rozwijać Polskę.

