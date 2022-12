"Wszyscy widzieliśmy dokumenty". Wicepremier Sasin: Tusk oszukuje Polaków

We wtorek w mediach społecznościowych Donald Tusk opublikował krótki film. Polityk stwierdził, że ma zamiar mówić o "największej aferze XXI wieku". – Będę mówił w jakimś sensie o prezencie, wielkim prezencie, a tak naprawdę o największej aferze XXI wieku w Polsce. O prezencie, jaki rząd PiS podarował Arabii Saudyjskiej. Mówię o rafinerii w Gdańsku. Wszyscy pewnie myślicie, że Arabowie robią najlepsze interesy na polach naftowych. Nie, zrobili najlepszy interes na Polsce przez tych durniów z PiS – mówił przewodniczący Platformy Obywatelskiej.

– Oni sprzedali udziały w rafinerii w Gdańsku za niewiele ponad miliard złotych. Tyle mają zapłacić Arabowie, którym się to zwróci w rok. (...) Dzisiaj tutaj nie rozstrzygnę przed państwem, czy to jest tylko głupota czy to jest wielka korupcja. Ale jednego możecie być pewni – ja tak tego nie zostawię – kontynuował Tusk.

Sasin odpowiada Tuskowi

"Wszyscy widzieliśmy dokumenty, z których wynika, że przewodniczący PO, Donald Tusk chciał sprzedać nie część Rafinerii, a całą Grupę Lotos, Rosjanom. Teraz oszukuje Polaków, podając nieprawdziwe dane. Panie Tusk, polecam układać klocki z wnukami, a nie bawić się w politykę" – napisał we wtorek na portalu Twitter wicepremier, minister aktywów państwowych Jacek Sasin.

Fuzja PKN Orlen z Lotosem

Pod koniec listopada tego roku PKN Orlen podpisał umowy sprzedaży 30 proc. udziałów w Rafinerii Gdańskiej i 100 proc. w spółce Lotos saudyjskiemu koncernowi naftowemu Saudi Aramco. Sprzedaż udziałów była warunkiem zgody Komisji Europejskiej na przejęcie przez PKN Orlen kontroli nad Grupą Lotos.

W ostatni czwartek prezes Najwyższej Izby Kontroli Marian Banaś poinformował, że zwrócił się z wnioskiem o udostępnienie nagrania z posiedzenia senackiej komisji, na której dyskutowana była kwestia fuzji koncernów oraz sprzedaży udziałów Saudi Aramco.

