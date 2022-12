Niedzielski: Przygotowujemy się do intensyfikacji transportów ukraińskich pacjentów

Środowe spotkanie szefa Ministerstwa Zdrowia z mediami odbyło się w Medevac Hub Jasionka w Parku Naukowo-Technologicznym przy Lotnisku Rzeszów-Jasionka.

W trakcie konferencji Adamowi Niedzielskiemu towarzyszyli minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko oraz ukraiński ambasador w Polsce Vasyl Zvarych.

Politycy wzięli udział w uroczystej odprawie samolotu z pacjentami z Ukrainy, którzy z Medevac Hub Jasionka trafią na leczenie do Norwegii i Holandii. Polski resort zdrowia poinformował w mediach społecznościowych, że już wkrótce odbędą się kolejne tego typu loty.

Transporty z ukraińskimi pacjentami

– Spotykamy się tak naprawdę po to, żeby uzgodnić warunki ewakuacji pacjentów ukraińskich, ale też powrotu pacjentów ukraińskich z całej Europy do Polski. Rozmawialiśmy dzisiaj z całym zespołem, któremu się kłaniam nisko, który wykonuje świetną pracę. Myślę, że obaj z panem ministrem Laszko mamy przekonanie, że ta praca, która jest tu wykonywana, jest na najwyższym poziomie i pacjenci z Ukrainy mogą we względnie komfortowych warunkach dotrzeć do docelowego miejsca leczenia – powiedział Adam Niedzielski na konferencji prasowej w Medevac Hub Jasionka.

– Ideą tego miejsca jest to, żeby pacjentom, którzy przyjeżdżają tu z różnych stron Ukrainy, zapewnić leczenie – dodał minister i zaznaczył, że chodzi zarówno o pacjentów bezpośrednio dotkniętych działaniami wojennymi, np. z ranami postrzałowymi, jak i między innymi pacjentów onkologicznych, którzy w pierwszej kolejności mają trafić do Norwegii.

– Przygotowujemy się do intensyfikacji transportów ukraińskich pacjentów do innych państw Europy. Część z nich trafi także do polskich szpitali. Infrastruktura Hub jest przygotowana na większą liczbę pacjentów – poinformował szef Ministerstwa Zdrowia.

– Składam deklarację na ręce pana ministra Laszko, że jesteśmy do dyspozycji i czekamy na wyraźny sygnał zwiększenia wydolności – oznajmił Niedzielski.

