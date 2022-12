Zełenski wygłosił orędzie. Mówił o gospodarce, zbrojeniach, Unii i jedności narodu

Orędzie zostało zaplanowane w ramach ostatniego w tym roku posiedzenia parlamentu. Tematem przemówienia była bieżąca sytuacja państwa. W trakcie 52-minutowego wystąpienia w Radzie Najwyższej Ukrainy, Zełenski poruszył szereg kwestii zarówno stricte militarnych, jak i politycznych oraz gospodarczych, dotyczących wojny z Rosją.

Orędzie Zełenskiego. Kwestia odbudowy gospodarki

Ukraiński prezydent sporo miejsca poświęcił konieczności odbudowy gospodarki po zakończeniu działań wojennych. Powiedział, że skoro Rosjanie starają się zniszczyć ukraińską infrastrukturę energetyczną, to odpowiedzią musi być to, aby Ukraina stała się liderem w przekształcaniu sektora energetycznego w taki sposób, aby był wytrzymały na wszelkie zagrożenia. Wymienił w tym kontekście zarówno zagrożenia militarne, jak i polityczne, energetyczne, a także klimatyczne.

– Odbudowa Ukrainy po działaniach wojennych będzie największym projektem gospodarczym w Europie – ocenił Zełenski. Prezydent zachęcił, aby parlament przygotowywał rozwiązania prawne, które pomogą podmiotom gospodarczym uczestnictwo w odbudowie Ukrainy.

Zełenski podkreślił także wagę zapewnienia, by miliony uchodźców, którzy po napaści Rosji na Ukrainę uciekli przed wojną za granice, powróciło do kraju. Zaznaczył, że ludzie ci muszą zostać ocaleni jako część społeczeństwa ukraińskiego. W tym miejscu Zełenski podziękował państwom Unii Europejskiej, które udzieliły Ukraińcom schronienia na swoim terytorium.

UE i zbrojenia

Zełenski mówił także o systemach Patriot, Unii Europejskiej i pierwszym punkcie zwrotnym wojny. Ocenił, że Ukraina pomogła Zachodowi odnaleźć się na nowo w kontekście postrzegania Federacji Rosyjskiej. Jego zdaniem "nikt nie boi się już Rosji". – To Ukraina zjednoczyła Unię Europejską. (…) Dzięki Ukraińcom świat przypomina sobie, co to znaczy być zwycięzcą – oznajmił. Polityk podkreślił jednocześnie, że nadszedł czas "na negocjacje w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej".

– Jeszcze rok temu wydawało się niemożliwe, że nasze państwo będzie miało systemy obrony powietrznej Patriot - zaznaczył prezydent Ukrainy, nawiązując do decyzji Waszyngtonu o przekazaniu na front wojny także tego typu uzbrojenia. Zełenski podkreślił, że dowodzi to rosnącego zaufania USA do Ukrainy. – To jest prawdziwy sojusz ze Stanami Zjednoczonymi – dodał.

Zełenski wyraził przekonanie, że wkrótce nadejdzie czas, kiedy ukraińska broń będzie stanowić konkurencję dla zachodniej. Argumentował, wskazując na szeroki zakres ukraińskiej produkcji. Jak powiedział, Ukraina jest w stanie produkować i produkuje rakiety, drony morskie, pojazdy opancerzone, samoloty i inną broń. – Ukraiński kompleks wojskowo-przemysłowy był i będzie jednym z najpotężniejszych w Europie i na świecie – zapowiedział.

Siła oporu i jedność narodu

Polityk wezwał parlamentarzystów, żeby wszyscy „swoje osobiste ambicje zostawili w domu i pracowali na rzecz ochrony naszego wspólnego domu”. – Kiedy toczy się taka wojna, nie jest to czas na osobiste partyjniactwo polityczne gdzieś na tyłach, w mediach, a tym bardziej w stolicach państw, które nam pomagają. Proszę potraktować moje słowa tak poważnie, jak to tylko możliwe – apelował. Jak dodał, Ukraina jest na drodze do zwycięstwa, ponieważ, „po raz pierwszy od kilku stuleci ma jedność narodową i funkcjonujące państwo”.

Zełenski wskazał wyparcie rosyjskich okupantów z obwodu kijowskiego jako pierwszy punkt zwrotny w trwającej wojnie. Podkreślił, że "wielkość nie zależy od rozmiaru państwa ani zapasu rakiet". – Wielkość to siła ducha tych, którzy bronią swojego domu – powiedział.

Polityk stwierdził, że wygrana w kampanii kijowskiej pokazała siłę oporu ukraińskiego narodu. – Od tej pory każdy okupant wie, jaką odpowiedź może usłyszeć od Ukraińców w reakcji na wtargnięcie na nasze terytorium. Nic nie jest w stanie zatrzymać Ukrainy – mówił Zełenski.

