Czarnek: Konfederacja broni lewackich organizacji

Przemysław Czarnek skrytykował pomysły Konfederacji na ulepszenie polskiego systemu oświaty. Przypomnijmy, że niedawno poseł tej partii Artur Dziambor proponował prywatyzację systemu szkolnictwa oraz wprowadzenie bonu oświatowego.

Tymczasem pomysły ministra edukacji i nauki na zreformowanie systemu edukacji w Polsce nie znalazły uznania w oczach prezydenta Andrzeja Dudy, który zawetował "lex Czarnek 2.0". Jednak szef MEiN zapowiedział, że wkrótce powstanie trzecia wersja nowelizacji prawa oświatowego.

Czarnek: Absurdalne pomysły

Jak powiedział Czarnek, w kwestii edukacji w domach Konfederacja używa "dwóch absolutnie absurdalnych argumentów".

– Po pierwsze, jeżeli chodzi o edukację domową, to ta sama Konfederacja ustami pana Dziambora czy pana Bosaka występowała skrajnie przeciwko nauce zdalnej i ja to rozumiałem, chociaż warunki były takie, że trzeba było ją uruchomić, bo były warunki pandemiczne – stwierdził szef MEiN w „Gościu Radia Zet”.

Minister wyjaśniła, że obecnie Konfederacja jest za permanentną nauką zdalną, która jego zdaniem jest patologiczna. Problem z nauką zdalną dla osób ze szkół średnich polega, zdaniem Czarnka, na tym, że młodzież nie jest pilnowana przez swoich rodziców, "sprytnie omija dzisiaj obowiązek szkolny, nie wstaje z łóżka, tylko będzie chciała zdawać egzamin klasyfikacyjny zdalnie".

– To jest oczywiście kwestia finansów, które gdzieś na początku są, nie chce wnikać czyje i z jakiej strony – powiedział Czarnek.

– Przecież my dzisiaj nie mamy do czynienia z organizacjami pozarządowymi katolickimi, które wchodzą do centrów wielkich miast i chcą uczyć bez zapoznawania z treścią rodziców, tylko mamy do czynienia z lewackimi organizacjami, które wchodzą do centrum wielkich miast i chcą uczyć bez zapoznawania z treściami rodziców. Więc Konfederacja, która jest konserwatywna, niech się zastanowi kogo broni. Lewackich organizacji? No chyba tak. Brawo Konfederaci – dodał minister edukacji i nauki.

