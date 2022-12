AFP: Mińsk twierdzi, że ukraińska rakieta spadła na Białoruś

W czwartek, 29 grudnia rano doszło do kolejnego zmasowanego ataku rakietowego na Ukrainę. Aktualne doniesienia lokalnych mediów wskazują, że jest to jeden z największych ostrzałów od początku inwazji Rosji na Ukrainę w lutym bieżącego roku.

Według nieoficjalnych informacji, jedna z rakiet miała spaść na terytorium Białorusi.

Kolejny zmasowany ostrzał

Zmasowany atak rakietowy Rosjan objął m.in. Lwów, Odessę i cele w wielu innych miejscowościach. Zgodnie z doniesieniami z mediów ukraińskich, w czwartek rano wybuchy odnotowano także w obwodach czernihowskim i odeskim. Rosyjskie pociski rakietowe wystrzelono też w kierunku obwodu sumskiego.

Pojawiają się jednak kolejne informacje o skutecznych działaniach sił obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Strona ukraińska podała, że użyto około 100-120 pocisków manewrujących, wystrzelonych z bombowców strategicznych i okrętów na Morzu Czarnym.

Do eksplozji doszło między innymi w Kijowie. "Po ataku rakietowym 40 proc. mieszkańców Kijowa nie ma prądu. Wynika to z niezbędnych środków bezpieczeństwa wprowadzonych na czas alarmu przeciwlotniczego. Służby pracują obecnie nad przywróceniem zasilania” – napisał na komunikatorze internetowym Telegram mer miasta Witalij Kliczko. Jak dodał, mieszkańcy ukraińskiej stolicy mają cały czas dostęp do wody i ciepła.

Na Ukrainie około godz. 06:30 czasu polskiego ogłoszono alarm przeciwlotniczy we wschodniej i południowej części kraju. Później alarm obowiązywał już na całym ukraińskim terytorium państwowym.

29 grudnia 2022 roku to 309. dzień rosyjskiej inwazji militarnej. Kreml regularnie przeprowadza zmasowane ataki rakietowe na infrastrukturę krytyczną oraz cele cywilne.

