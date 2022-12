Sylwestrowe reminiscencje

Jeżeli dobrze rachuje, w zlokalizowanym tam domostwie Nowy Rok witałem, co najmniej ośmiokrotnie. A może i więcej razy, ponieważ trunków - o jadle nie wspominając - podczas tych szalonych balów nigdy nie brakowało. Dbał o to gospodarz przestronnej i eleganckiej willi, najsławniejszy polski bas operowy, chętnie użyczający swych włości licealno-studenckiej braci, sprowadzanej przez jego młodszego syna, Zbigniewa Adama. Z reguły pod dostatkiem było również śniegu, toteż balowicze mogli ostudzić emocje poprzez bitwy na piguły. Odbywały się one zaraz po północy.