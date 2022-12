"To był rok, który zmienił świat". Premier Morawiecki opublikował życzenia

"To był rok, który zmienił świat. 2022 to czas wielkich wyzwań, jakim musieliśmy razem stawić czoła. To rok wielkich zagrożeń, których w dużym stopniu udało się uniknąć. To rok wsparcia, solidarności i wielkich inwestycji w bezpieczeństwo Polski i Polaków" – pisze premier.

Premier składa życzenia

W krótkim wpisie szef rządu podkreślił wagę bezpieczeństwa Rzeczpospolitej. Swoje słowa skierował także do Europy i świata.

"Życzę Państwu, żeby nadchodzący 2023 rok był bezpieczny i udany dla nas wszystkich pod każdym względem. Wszystkiego dobrego w Nowym Roku - dla Polski, Europy i świata!" – czytamy.

Do wpisu zostało zakończone nagranie video. Na początku klipu widzimy premiera w towarzystwie prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena, a następnie jego wypowiedź m.in. o wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, a także uniezależnianiu energetycznym Polski od Federacji Rosyjskiej.

Morawiecki: Nie koniec pomocy dla Ukrainy

Także w piątek, kilka godzin wcześniej, Mateusz Morawiecki zamieścił na Twitterze post dotyczący pomocy udzielanej przez Polskę Ukrainie. Na Ukrainę dotarły właśnie nowe partie sprzętu internetowego Starlink. Premier Ukrainy Denys Szmyhal przekazał, że urządzenia są już w drodze do właściwych miejsc i podziękował za wsparcie udzielane w najtrudniejszym czasie.

"Koniec roku to nie koniec polskiej pomocy dla Ukrainy. Wszyscy mamy nadzieję, że rok 2023 będzie rokiem zwycięstwa i pokoju!" – napisał polski premier.

Czytaj też:

