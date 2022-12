"Odpowiedzialni muszą zostać rozliczeni". Zdecydowana reakcja Konfederacji na słowa Niedzielskiego

Minister zdrowia Adam Niedzielski w swoich wywiadach przyznaje, że obecna fala zachorowań na grypę to efekt m.in. długiej izolacji i braku kontaktu z patogenami.

W rozmowie z TVN 24 Niedzielski zaznaczył, że do sytuacji przyczyniła się wielomiesięczna izolacja, która doprowadziła do spadku odporności. – Dwa lata izolacji spowodowały, że nie mieliśmy normalnego kontaktu z patogenami, w związku z tym nasze układy odpornościowe się odzwyczaiły od wirusa, chociażby grypy – zaznaczył szef MZ.

Konfederacja: Odpowiedzialni za bezprawne lockdowny muszą zostać rozliczeni

Politycy Konfederacji wielokrotnie przekazywali opinii publicznej, że nie odpuszczą sprawy wprowadzenia w Polsce lockdownów. Także tym razem zwracają uwagę, że izolacja, o której mówi Niedzielski, była skutkiem konkretnych decyzji, konkretnych ludzi.

Poseł Robert Winnicki w następujący sposób skomentował ostatnie wypowiedzi szefa resortu zdrowia: "Adam Niedzielski: W ostatnim tygodniu przedświątecznym mieliśmy blisko 300 tysięcy zakażeń grypą. Tak było w najgorszych czasach pandemii. Dwa lata izolacji spowodowały, że nie mieliśmy normalnego kontaktu z patogenami... powiedział minister, który odpowiada za 2 lata przymusowej izolacji! 2 lata dewastowania życia społeczno-gospodarczego i niszczenia odporności zdrowotnej Polaków. 2 lata nielegalnych, bandyckich działań obozu władzy, który po dziś dzień czuje się całkowicie bezkarny" – napisał Winnicki.

"Prędzej czy później rządzący odpowiedzialni za bezprawne lockdowny muszą zostać rozliczeni" – napisał Winnicki.

facebook

Pozwy w prokuraturze

Prezes Ruchu Narodowego przypomniał, że Konfederacja złożyła w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury. Zawiadomienie dotyczy ministra Niedzielskiego i premiera Mateusza Morawieckiego.

We wrześniu 2021 roku przedstawiciele Konfederacji złożyli zawiadomienie do prokuratury na Adama Niedzielskiego po tym, jak ponownie ogłosił wprowadzenie restrykcji, zaznaczając, że nie obejmą one osób zaszczepionych szczepionką przeciwko COVID-19.

W kwietniu koło Konfederacji skierowało również do prokuratury zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego w sprawie działań szefa resortu zdrowia przy zamawianiu szczepionek przeciwko COVID-19. Konfederacja wskazuje, że chodzi o "podejrzenie popełnienia na szkodę Skarbu Państwa przestępstwa polegającego na wyrządzeniu szkody majątkowej w wielkich rozmiarach”.

Według analiz polityków Konfederacji Wolność i Niepodległość, chodzi o nawet 10-12 mln złotych. Podczas konferencji prasowej uzasadniającej podjęcie działań prawnych przeciwko ministrowi zdrowia, Michał Wawer powiedział, że Niedzielski był "głównym decydentem w sprawach zawierania umów o dostawy szczepionek przeciwko COVID-19 z producentami tych preparatów".

Polityk wskazał, że wskutek działań Niedzielskiego "Skarb Państwa zobowiązał się do kupna i odebrania ponad 205 mln dawek szczepionek przeciwko COVID-19, w tym 140 mln dawek od koncernu Pfizer, tj. ponad 5 dawek szczepionki na każdego polskiego obywatela". – W tym czasie w Polsce wykorzystano jedynie około 54 mln dawek, a zainteresowanie szczepionkami przeciw COVID-19 gwałtownie spada. Żadne przesłanki nie wskazują, by całkowite zapotrzebowanie na szczepionki miało kiedykolwiek osiągnąć łączny poziom 205 mln dawek – mówił prawnik.

Czytaj też:

"Niedzielski nie uniknie odpowiedzialności". Konfederacja prezentuje projekt ustawyCzytaj też:

Testy w zakresie zatrzymania transmisji wirusa przed wprowadzeniem na rynek? Przedstawicielka Pfizera: Nie było