Hartmanowi znowu puściły nerwy. "Dla niego Polska to kupa obornika"

W swym najnowszym komentarzu Hartman w ostrych słowach zaatakował prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. "Problemem nie jest Pawłowicz, lecz diaboliczny cynizm Kaczyńskiego który z premedytacją umieszcza osobę chorą psychicznie w TK, aby zgnoić i zeszmacić do końca tę instytucję" – napisał wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego.

"Bo dla niego Polska to kupa obornika, którą tylko jemu wolno przerzucać widłami. Upodlić i rządzić!" – dodaje kontrowersyjny publicysta.

Przypomnijmy, że była Krystyna Pawłowicz objęła funkcję prezesa Trybunału Konstytucyjnego w 2019 roku. W przeszłości była posłem Prawa i Sprawiedliwości.

W kolejnym wpisie z kolei sugerował, że prezes PiS nie chce "mieć na sumieniu" Donalda Tuska, gdyż pogorszyłoby się poparcie dla jego partii.

"Mówicie, że Kaczyński nie chce mieć Tuska na sumieniu? Ależ on nie ma sumienia! Chodzi o to, że w razie gdyby jakiś zwolennik PiS TO zrobił, spadłyby sondaże. To już lepiej nie" – stwierdził.

"Delegalizacja spowiedzi nieletnich"

Kilka tygodni temu Hartman uderzał w Kościół, krytykując sakrament pokuty i pojednania, którego częścią jest spowiedź. Wpis Hartmana to reakcja na pomysł polskiego performera Rafała Betlejewskiego, który zbiera podpisy pod petycją do Sejmu RP w sprawie wprowadzenia zakazu spowiadania nieletnich poniżej 16. roku życia. Pomysłowi przyklasnął Hartman, który swoje poparcie wyraził w mediach społecznościowych.

"Sacropatologia i ruskie onuce nieźle się wystraszyli akcji Betlejewskiego na rzecz delegalizacji spowiedzi nieletnich" – pisze wykładowca.

"Bo wiedzą że wypytywanie dziewczynek przez dorosłych facetów o ich sprawy intymne jest odrażającym moralnie molestowaniem, tym bardzie gdy podszywa się pod religię" – dodał Hartman.

