Nie żyje Benedykt XVI. Cejrowski: Franciszek nie pofatygował się...

Benedykt XVI zmarł w sobotę ranoo godz. 9.34 w klasztorze "Mater ecclesiae" w Watykanie, gdzie mieszkał od czasu swojej niespodziewanej abdykacji w 2013 roku. Jako bezpośredni następca papieża św. Jana Pawła II kierował Kościołem katolickim przez osiem lat.

Reakcja Watykanu wydaje się być stonowana. W sobotniej homilii Franciszek stwierdził, że ze wzruszeniem wspomina "tak szlachetną, tak życzliwą osobę".

– I czujemy w naszych sercach wielką wdzięczność: wdzięczność Bogu za to, że dał go Kościołowi i światu, wdzięczność za całe dobro, jakie uczynił, a przede wszystkim za świadectwo wiary i modlitwy, zwłaszcza w tych ostatnich latach życia na emeryturze – kontynuował.

Cejrowski: Jakby zmarł podsekretarz do spraw administracyjnych

Żalu z powodu zdawkowej reakcji Watykanu nie kryje publicysta "Do Rzeczy", słynny podróżnik Wojciech Cejrowski. "Zmarł Papież Benedykt XVI. Po cichu. Dzwony nie zabiły, Franciszek się nie pofatygował ogłosić osobiście. Watykan wypuścił szablonową notkę na Twitter, jakby zmarł podsekretarz do spraw administracyjnych. Media godzinkę później podjechały leniwie na plac św. Piotra, nagrać “setkę” do wiadomości. Franciszek, w końcu, wieczorkiem, zatłitował" – napisał w komentarzu zamieszczonym w mediach społecznościowych.

facebook

"Jeżeli współczesny Watykan tak żegna Benedykta, to myślę, że w Niebie powitają Go uroczyście. Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci, na wieki wieków. Amen Kościół potrzebuje dzisiaj modlitwy bardziej niż wczoraj" – dodaje Cejrowski.

Benedykt XVI nie żyje. Miał 95 lat

Benedykt XVI był 265. papieżem Kościoła katolickiego i pierwszym Niemcem na tym urzędzie od czasów Wiktora II (1055-57).

Przed wyborem na następcę św. Piotra w latach 1983-2005, pełniąc jeden z najwyższych urzędów watykańskich prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Joseph Ratzinger był najbliższym współpracownikiem Jana Pawła II.

Przybrał imię Benedykt nawiązując do "papieża pokoju" Benedykta XV oraz patrona Europy i założyciela zakonu benedyktynów, św. Benedykta z Nursji, żyjącego na przełomie V i VI wieku.

Czytaj też:

Benedykt XVI. Papież i teolog. Obrońca TradycjiCzytaj też:

Macron, Scholz, Sunak. Światowi przywódcy żegnają Benedykta XVI