Ministerstwo Sprawiedliwości: Przepisy programu "Nowoczesne Więziennictwo" już obowiązują

"To najbardziej kompleksowe zmiany w systemie więziennictwa w ciągu ostatnich 25 lat" – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, na którego komunikat powołała się PAP MediaRoom.

Nowe regulacje Kodeksu karnego wykonawczego i ustawy o Służbie Więziennej tworzą program "Nowoczesne Więziennictwo". Nowelizacja ta między innymi kładzie kres przywilejom, z jakich korzystali osadzeni pod względem dostępu do systemu opieki zdrowotnej. Przepisy mają również podnieść poziom bezpieczeństwa w zakładach karnych oraz zapewnić lepsze wyszkolenie Służby Więziennej. Zmiany dotyczą też rozszerzenia realizowanego z sukcesem od lat programu pracy więźniów, a także rozwoju dozoru elektronicznego. Zmiany skończą też proceder ignorowania kary więzienia przez skazanych.

Rozszerzenie programu "Praca dla więźniów"

W 2016 roku uruchomiono program "Praca dla więźniów". Teraz program zostaje rozszerzony. Z danych z 1 grudnia 2022 roku wynika, że przeszło 96 proc. więźniów zdolnych do pracy podejmuje zatrudnienie. Tymczasem przed 2016 rokiem odsetek pracujących więźniów wynosił zaledwie 36 proc. Obecnie pracuje łącznie ponad 40 tys. osadzonych. Więźniowie są zatrudnieni między innymi w porcie gdańskim przy rozładunku węgla czy też w kopalni. Skazani mogą być także włączani w akcje usuwania skutków klęsk żywiołowych, co wesprze działania służb ratunkowych udzielających pomocy osobom, których życie lub zdrowie są zagrożone albo istnieje ryzyko utraty przez nie mienia.

Ponadto, osadzeni mają prawo do korzystania z opieki medycznej. Dotąd byli kierowani do lekarzy, w tym do specjalistów, poza kolejnością w ramach systemu udzielania świadczeń zdrowotnych. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości, nie ma uzasadnienia, by więźniowie korzystali z opieki zdrowotnej na lepszych warunkach niż ogół Polaków objętych powszechnym ubezpieczeniem zdrowotnym. Świadczenia zdrowotne będą zatem udzielane osadzonym na takich samych zasadach, jakie dotyczą pozostałych pacjentów. Co więcej, w przypadku pozytywnego wyniku badania na obecność substancji psychoaktywnej osoby pozbawione wolności będą obciążane kosztami badań laboratoryjnych.

Komunikat MS: Koniec absurdów i przywilejów

"Nowe przepisy kładą też kres składaniu absurdalnych skarg przez osadzonych. Zdarzało się bowiem, że więźniowie składali zażalenia np. na posiłek sprzed kilku lat. (...) Zmiany objęły też dostęp do rozmów telefonicznych. Teraz skorzystają z nich wszyscy osadzeni na równych zasadach. To koniec organizowania tzw. telekonferencji, podczas których kilku przestępców mogło nawiązać ze sobą kontakt. Dziś takie połączenia są natychmiast przerywane. Osadzeni próbujący takiego procederu poniosą odpowiednie konsekwencje" – podało MS w komunikacie.

Zgodnie z nowymi przepisami, więźniowie nadal mogą opuszczać jednostki penitencjarne, by brać udział w zajęciach sportowych, kulturalnych czy oświatowych. Jednak wprowadzony został limit takich wyjść, które są przyznawane skazanym uczestniczącym w procesie resocjalizacji.

