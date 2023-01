Abp Szewczuk: Wśród tylu cierpień nowy rok niesie też nadzieję

Hierarcha zauważył, że poprzednik Franciszka świeżo po rozpoczęciu rosyjskiego ataku wyraził osobistą solidarność z napadniętym narodem.

W ostatnich dniach agresywność najeźdźców nie zmniejszyła się – przypomniała w niedzielę Katolicka Agencja Informacyjna.

"Zniszczenia i cierpienia"

Zwierzchnik ukraińskich grekokatolików podkreślił zniszczenia i cierpienia zadane minionej doby w Kijowie oraz w Zaporożu, gdzie raniono m.in. ciężarną kobietę oraz małą dziewczynkę. Równocześnie abp Szewczuk wyraził nadzieję, iż rozpoczęty właśnie rok przyniesie zwycięstwo jego ojczyzny. Tego też życzył w ramach swojego noworocznego orędzia.

– Myślę, że każdego Ukraińca, który przeżył ten zły czas wojny, nie opuszcza odczucie trwałego cudu. Chodzi o cud, że pozostajemy przy życiu, bo przecież ktoś zechciał, by nas już nie było. Chodzi o cud, że rozpoczynamy nowy rok, bo przecież ktoś stwierdził: "nowego roku dla Ukrainy i jej narodu już nie może więcej być". Bóg, Dawca Życia, Pan życia i śmierci, Władca czasów ofiaruje nam nowy rok – mówił i podziękował "Najwyższemu za to, iż dokonuje trwałego cudu daru życia".

– Chcemy podziękować Bogu za to, że każdy dzień naszego życia stanowi mały tryumf nad śmiercionośnym wrogiem. Przeżywając każdy dzień, pokonujemy śmierć, pokonujemy okupanta. Przeżywając każdy dzień w Bożym błogosławieństwie i czyniąc dobro, przybliżamy dzień zwycięstwa Ukrainy w tej niesprawiedliwej wojnie. Podsumowując miniony rok, najpewniej wielu osób się już nie doliczymy – krewnych i bliskich. Prosimy Pana, aby przyjął ich do swojej wiecznej niebieskiej siedziby. My możemy żyć dzięki ich ofiarom oraz osiągnięciom, ale jesteśmy też wezwani do budowania dalej naszego życia – oznajmił zwierzchnik Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego.

