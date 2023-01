"Czujemy to". Mocne słowa Zełenskiego o Rosjanach

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił w swoim codziennym przemówieniu wideo, że w Rosji zapanował strach, bo Kreml przegrywa wojnę z narodem i państwowością ukraińską.

– Rosyjscy terroryści są żałośni i tak zaczęli ten nowy rok. Nasi obrońcy dobrze się spisali i 1 stycznia pokazali się z bardzo dobrej strony. W tych dniach stało się jasne, jak to tylko możliwe, jak daleko posunęliśmy się mentalnie, po prostu po ludzku. Nasze poczucie jedności, autentyczności, samo życie – to wszystko tak bardzo kontrastuje z lękiem, który panuje w Rosji – powiedział Zełenski w wieczornym przemówieniu do Ukraińców.

Strach Rosji

Prezydent Ukrainy zauważył, że w Rosji zapanował strach.

– Czujemy to. I słusznie się boją. Bo przegrają. Drony, rakiety, wszystko inne im nie pomoże. Bo jesteśmy razem. A oni są tylko razem ze strachem. I nie zabiorą nam niezależności. Nic im nie damy – podkreślił Zełenski.

Ukraiński prezydent dziękował wszystkim, którzy pokonali wroga na froncie tej nocy i każdego dnia.

– Również za odparcie rosyjskiego ataku na Chersoń, Nikopol, obwód charkowski, na wszystkie nasze miasta i gminy – odpowiadamy okupantom w bardzo konkretny dla nich sposób. Dziękuję wszystkim naszym pracownikom energetyki i przedsiębiorstwom użyteczności publicznej za stabilne dostawy energii i minimum przerw w dostawie prądu, biorąc pod uwagę wszystkie zaistniałe okoliczności. Tam, gdzie linie przesyłowe i inne obiekty energetyczne zostały uszkodzone przez ostrzał, naprawa trwa 24 godziny na dobę, także dzisiaj – powiedział.

Zełenski zauważył, że „bardzo ważne jest, w jaki sposób wszyscy Ukraińcy zasilili swoją wewnętrzną energię w ten sylwestrowy wieczór”. – Jak dziękowaliśmy naszym żołnierzom. Jak dziękowaliśmy naszym bliskim. I jak miliony razy w całej Ukrainie, w całym wolnym świecie brzmiało i brzmi nasze życzenie - życzenie zwycięstwa. Zrobimy wszystko, aby tak było! – podkreślił prezydent.

