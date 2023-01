Hołownia: Trzeba odetkać system

W Polsce panuje epidemia grypy. Jak informował niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski, w tygodniu przed świętami Bożego Narodzenia odnotowano 300 tys. zakażeń grypą. – Dziennie jest około 40, blisko 50 tys. zachorowań. Tak było w najgorszych czasach pandemii – powiedział szef resortu zdrowia.

Tymczasem Szymon Hołownia przekonuje, że trzeba "odetkać system" ochrony zdrowia i zapowiada przedstawienie w tym tygodniu projektu zmian w jego funkcjonowaniu. Co chce zmienić Polska 2050?

Jedną ze zmian jest możliwość wzięcia 3 dni urlopu w przypadku choroby własnej lub dziecka bez decyzji lekarza. Inną - rozszerzenie grupy uprawnionej do wystawiania zwolnień lekarskich.

– Chcemy dać prawo do wystawiania zwolnień pielęgniarkom i farmaceutom. Krótkich zwolnień na 5 dni, kiedy jest ogłoszony przez państwo sezon infekcji, żeby odetkać POZ. Jeżeli przed świętami ludzie zapisywali się do lekarza i dostawali termin na „po świętach” to jaka jest w tym logika? – mówił Hołownia w programie „Gość Radia Zet”.

Hołownia: Mamy rząd mniejszościowy

Polityk odniósł się także do obecnej sytuacji w krajowej polityce. Jego zdaniem, z powodu sporu o reformę sądownictwa i styl negocjacji z Komisją Europejską Zjednoczona Prawica utraciła skuteczność rządzenia. Hołownia posunął się nawet do stwierdzenia, że obecny rząd jest rządem mniejszościowym.

– To nie jest od dawna już żadna Zjednoczona Prawica. To towarzystwo zjednoczonego trwania przy korycie i to jedyne, co ich trzyma – stwierdził.

– Ziobro będzie im fikał, Ziobro zawetuje im KPO, więc będą musieli przyjść do opozycji i prosić o to, żeby te głosy dostać.Oni nie są w stanie dziś sami rządzić Polską. Proces gnicia Zjednoczonej Prawicy, który miewa takie swoje kuriozalne odsłony, będzie z nami przez długie tygodnie – dodał lider Polski 2050.

