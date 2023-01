Wojskowy pożytek z kota

Do niedawna, naukowcy ograniczali się jedynie do badania wpływu muzyki klasycznej na zachowanie zwierząt. Muzyka zmniejsza podobno agresywność i przedłuża okresy wypoczynku przetrzymywanych w niewoli szympansów, zwiększa mleczność krów i ułatwia proces dojenia. Nie udało się osiągnąć konsensusu naukowego co do reakcji przetrzymywanych w schroniskach psów na wykonania muzyki poważnej. Według wcześniejszych ustaleń, psy reagują na nią rzadszym szczekaniem, częstszym pokładaniem się i odpoczynkiem. Najnowsze badania nie wykazały takiego efektu, zwłaszcza zaś zaprzeczyły teorii o mniejszej częstotliwości szczekania. Przeciwnie, według najnowszych odkryć, szczekanie nasilało się znacznie zaraz po ucichnięciu muzyki.