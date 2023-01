Sprawozdanie finansowe Polski 2050. Posłowie PiS zapowiadają działania

Przed świętami Bożego Narodzenia media informowały, że po odrzuceniu raportu komitetu Szymona Hołowni z wyborów prezydenckich, ten sam los spotkał sprawozdanie finansowe jego partii politycznej. Polska 2050, choć została wpisana do ewidencji w marcu 2021 roku, to złożyła sprawozdanie, z którego wynika, że w całym roku praktycznie nie działała, wpisała bowiem "0" do każdej z rubryk, mówiących o wpłaconych środkach, darowiznach i przyjętych wartościach niepieniężnych. Sprawa dotyczy między innymi kongresu ruchu Hołowni we wrześniu 2021 roku, podczas którego zaprezentowano aplikację mobilną Jaśmina.

Odrzucenie sprawozdania ma wymiar czysto symboliczny, gdyż Polska 2050 nie pobiera subwencji wyborczej (nie startowała w wyborach parlamentarnych w 2019 roku). Jednak temat drąży Państwowa Komisja Wyborcza. PKW uważa, iż formacja przyjmowała korzyści od Stowarzyszenia Polska 2050 oraz Instytutu Strategie 2050 w postaci promowania działalności. Tym samym naruszyła prawo, co musi prowadzić do odrzucenia sprawozdania.

Posłowie PiS z wnioskiem o informację publiczną

We wtorek sekretarz generalny PiS Krzysztof Sobolewski i rzecznik partii Rafał Bochenek wystąpili na konferencji prasowej przed siedzibą Państwowej Komisji Wyborczej w Warszawie. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości pytali, skąd w partii czy też fundacji Szymona Hołowni "pojawiły się tak gigantyczne pieniądze". Ocenili, iż jest to "sytuacja bez precedensu". – Swoim doświadczeniem pan Hołownia mógłby się podzielić z organizacjami pozarządowymi – jak 1 tys. złotych pomnożyć do 6 mln złotych – mówił Bochenek.

– Pan Szymon Hołownia od kilku dobrych dni unika odpowiedzi na pytania, jak jego partia jest finansowana, jak finansowana jest jego fundacja. (…) Pytamy: kto finansuje Szymona Hołownię, kto go prowadzi na swoim pasku, czyim jest reprezentantem? – zastanawiał się rzecznik PiS. Z kolei sekretarz partii zauważył, iż lider Polski 2050 "mówi dużo", ale jednocześnie "mówi w taki sposób, że tak naprawdę nie odpowiada na pytania".

Politycy zapowiedzieli dalsze działania w tej sprawie.

– Złożone zostało pismo o informację publiczną do Ministerstwa Rozwoju i Technologii, które nadzoruje wszystkie fundacje, w tym fundację, którą założył czy też prowadzi pan Szymon Hołownia. Złożymy także wniosek do Państwowej Komisji Wyborczej o informację publiczną o sprawozdanie wyborcze z działania partii Polska 2050. Sprawozdanie za rok 2021 zostało odrzucone przez PKW. Można powtórzyć pytanie: kto finansował działalność partii Hołowni? – powiedział Sobolewski.

