Reparacje od Niemiec. Mularczyk: Kierujemy wniosek do ONZ

1 września 2022 roku na Zamku Królewskim w Warszawie polskie władze zaprezentowały raport o stratach poniesionych przez nasz kraj w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski na 6 bln 220 mld 609 mln złotych.

Na początku października ub.r. minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau podpisał notę dyplomatyczną dotyczącą reparacji wojennych. Dokument został oficjalnie przekazany stronie niemieckiej.

Działania Polski ws. reparacji od Niemiec

– Wysłaliśmy ponad 50 not do krajów członkowskich Unii Europejskiej, Rady Europy i NATO. Ta sprawa jest już znana w naszym kręgu kulturowym i cywilizacyjnym, a także wśród sojuszników. Wystąpiliśmy także do UNESCO ws. zrabowanych dzieł kultury. Ja osobiście zwróciłem się też do Rady Europy i myślę, że będzie to najważniejszy wniosek – powiedział we wtorek w Programie 1. Polskiego Radia Arkadiusz Mularczyk.

Wiceminister spraw zagranicznych zapowiedział również złożeniu wniosku do Organizacji Narodów Zjednoczonych z prośbą o podjęcie interwencji w obszarze reparacji wojennych. – Wystąpiłem także z wnioskiem o spotkanie do sekretarza generalnego ONZ oraz wyspecjalizowanych agend, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego ONZ, Wysokiego Komisarza Praw Człowieka – poinformował Mularczyk. – Podejmujemy bardzo intensywne działania – stwierdził.

Polityk Prawa i Sprawiedliwości zauważył, iż temat braku chęci rozmów ze strony Niemiec "nie jest znany na świecie". Jednocześnie przyznał, że ważna w tej kwestii jest obecnie kampania informacyjna.

– Celem jest uświadomienie społeczności międzynarodowej oraz najważniejszych organizacji międzynarodowych na świecie, że jest problem nierozliczonych zbrodni wojennych – oznajmił wiceminister.

