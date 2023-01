Szokujący wpis Hołowni. "Dymali nas na kasie"

Od 1 stycznia 2023 roku stawka VAT na paliwa w Polsce wzrosła z 8 proc. do 23 proc. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewniał jednak w swoich wystąpieniach medialnych, że nie będzie to miało wypływu na podwyżkę cen paliw na stacjach płockiego koncernu. Wskazywał przy tym na "pewne czynniki", takie jak spadek cen ropy, umocnienie polskiego złotego, dywersyfikacja źródeł dostaw czy fuzja Orlenu z Lotosem.

Szokujący wpis Hołowni

Część mediów i niektórzy politycy opozycji zwrócili uwagę, że choć wraz z Nowym Rokiem powrócił 23-procentowy VAT na paliwa, to ceny na stacjach nie zmieniły się. Jednocześnie pojawił się zarzut, że ceny te były w ostatnich tygodniach sztucznie zawyżane.

Wśród osób atakujących PKN Orlen jest lider Polski 2050 Szymon Hołownia.

"Obajtkowy cud nad pompą oznacza, że świadomie i bezczelnie dymali nas na kasie przez miesiące" – napisał polityk na Twitterze.

"Tu nie ma już żadnej wątpliwości. Pytani o ten fakt odpowiadają bez mrugnięcia okiem, że owszem, kradli, ale robili to dla naszego dobra. Wzruszenie ogarnia" – stwierdza dalej Hołownia, którego wpis został skrytykowany za język jakiego użył polityk.

Obajtek odpowiada na zarzuty

Tymczasem zarzuty opozycji i części mediów odpiera prezes PKN Orlen Daniel Obajtek.

– PKN Orlen to koncern multienergetyczny, który stabilizuje ceny paliw w kraju – powiedział Obajtek na wtorkowej konferencji prasowej. – Gdybyśmy nie komunikowali wcześniej, że zrobimy wszystko, by ceny utrzymać, to na polskich stacjach mielibyśmy panikę – stwierdził szef koncernu i dodał, iż Orlen "prowadzi odpowiedzialną politykę dla dobra Polaków".

– Zdywersyfikowaliśmy dostawy ropy do całego regionu, na koniec stycznia będzie to 90 proc. Całkowicie odcinamy się od gospodarki rosyjskiej. Możemy stabilizować ceny i jesteśmy odpowiedzialni za rynek – tłumaczył Obajtek, który już wcześniej zapowiadał, że z końcem stycznia 2023 roku PKN Orlen będzie przerabiał jedynie 10 proc. rosyjskiej ropy.

