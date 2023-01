"Związek Sowiecki był rajem na ziemi”

W grudniu minęło 100 lat od powstania Związku Sowieckiego. Właśnie z tej okazji Prochanow na łamach swojej gazety „Zawtra” opublikował artykuł, poświęcony spuściźnie czerwonego imperium. Publicysta jest jednym z najważniejszych propagatorów tzw. czerwono-brunatnego sojuszu. Czyli -połączenia sił stalinistów i prawosławnych nacjonalistów pod wspólnym hasłem powrotu do dawnej imperialnej świetności Rosji, czy to carskiej, czy to sowieckiej.

Zdaniem Prochanowa, ZSRS był realizacją „marzenia o raju na ziemi”.