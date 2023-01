We wtorek były przewodniczący Nowoczesnej był gościem na antenie Radia ZET. Wśród poruszonych tematów były m.in. inflacja oraz polityka rządu w zakresie gospodarki, a także propozycje formacji opozycyjnych w tym zakresie. Petru nie szczędził krytyki obu stronom, podkreślając, że w Polsce potrzeba mniejszych wydatków państwowych i liberalizacji gospodarki. Była także mowa o PSL, Polsce 2050 i Konfederacji. Były szef Nowoczesnej nie chciał zdradzić, czy planuje powrót do czynnej polityki, ale przyznał, że zależy mu na sprawczości i chciałby dla Polski "dobrych rozwiązań".

Petru: Hołownia może zostać sam

Jedno z pytań dotyczyło tego, czy wśród opozycji jest jakakolwiek partia z programem liberalnym gospodarczo.

Petru zgodził się, że partie koncentrują się głównie na licytacji w skali rozdawania pieniędzy podatników. – Na opozycji jest głównie skupianie się na tym, kto z kim pójdzie do wyborów, a nie po co będą szli razem. Dziś są głosy o połączeniu Hołowni z PSL-em. Jeżeli oni się nie połączą, to prawdopodobnie PSL pójdzie z Platformą, bo musi z kimś pójść, żeby być pewnym, że wejdzie do parlamentu i Hołownia zostanie sam na polu walki i nie będzie tworzył tej szerokiej koalicji. A z kolei on boi się wejść do Platformy, bo wtedy różnica między nim a PO zniknie i stanie się mniej popularny i może zakończyć się ten jego projekt – ocenił Petru.

Jak dodał, w przypadku, jeśli PSL zdecyduje się na wspólną listę z Platformą, do takiej konfiguracji może ostatecznie dołączyć także Lewica.

Jego zdaniem opozycja jednak zbyt mocno skupia się na kombinowaniu jak przetrwać, zamiast pokazywać, co chce zrobić, jak wygra z PiS-em.

Petru: Konfederacja zagrożeniem

Odpowiadając na dalszą część pytania, Petru stwierdził, że projekt Hołowni i PSL poszedłby jeszcze bardziej na socjalno-konserwatywne pozycje. – Ale dzięki temu oba ugrupowania przetrwają – dodał.

Były szef Nowoczesnej przyznał, że jednym ugrupowaniem, które ma wolnościowy program, jest Konfederacja. – Chodzi mi o zagrożenie, jakim jest niedocenianie Konfederacji. Żeby zabrać Konfederacji elektorat trzeba mieć ofertę liberalną po stronie opozycyjnej – powiedział, dodając, że element wolnościowy Konfederacji jest rozsądny.

Petru wyraził przy tym negatywną ocenę wobec "skrajnie antyeuropejskiej" formuły Konfederacji, która bardzo mu się nie podoba.

