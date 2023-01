Schetyna wprost: Na tym polega problem Morawieckiego

Grzegorz Schetyna jest zdania, że pozyskanie pieniędzy należnych Polsce z KPO nadal jest bardzo realne. Jak jednak podkreśla, aby tak się stało, Zjednoczona Prawica wykonać pierwszy krok i wypracować jakieś porozumienie między podmiotami tworzącymi koalicję.

– Problem premiera Morawieckiego polega na tym, że w szpitalu jest prezes Kaczyński, który jest "nadpremierem", bo on huknąłby w stół, czy wezwał na Nowogrodzką Ziobrę i zaczął z nim rozmawiać o konkretach. I tak się zdarzy, to kwestia paru dni po wyjściu Kaczyńskiego ze szpitala – ocenia były liderPO.

Schetyna dodaje, że jak tylko Kaczyński opuści szpital to rozmowy nabiorą innego tempa.

Kontrowersyjna ustawa o Sądzie Najwyższym

Przypomnijmy, że sprawa KPO formalnie rozgrywa się o polskie sądownictwo, w którego porządek chce ingerować Unia Europejska.

W grudniu do Sejmu wpłynął przygotowany przez grupę posłów Prawa i Sprawiedliwości projekt nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, która według autorów ma pomóc wypełnić tzw. kamienie milowe, uzgodnione z Komisją Europejską i zbliżyć rząd do uruchomienia środków z KPO. Projekt był szeroko krytykowany, a PiS wycofało się z błyskawicznego procedowania prawa. Rzecznik rządu zapowiedział, że w razie potrzeby PiS będzie szukało porozumienia z opozycją w tej kwestii.

– Nie ma żadnych rozmów, nie ma projektu. Na tym właśnie polega amatorszczyzna tej ekipy i za każdym razem to podkreślam: to są ludzie nieprzygotowani do realizacji poważnych rzeczy – stwierdził jednak Grzegorz Schetyna pytany o tę sytuację.

Przypomnijmy, że jeśli nowelizacja PiS weszłaby w życie, to sprawy dyscyplinarne sędziów miałyby być przeniesione do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Miałby też być wprowadzony tzw. test bezstronności sędziów. Suchej nitki na projekcie nie zostawili eksperci Biura Studiów i Analiz Sądu Najwyższego. Także Naczelna Rada Adwokacka wskazała w swojej opinii, że projekt w zaproponowanym kształcie jest sprzeczny z polską konstytucją.

