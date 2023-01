Tusk: Te fakty doprowadzają Polaków do szału

Od 1 stycznia 2023 roku stawka VAT na paliwa w Polsce wzrosła z 8 proc. do 23 proc. Prezes PKN Orlen Daniel Obajtek zapewniał jednak w swoich wystąpieniach medialnych, że nie będzie to miało wypływu na podwyżkę cen paliw na stacjach płockiego koncernu. Wskazywał przy tym na "pewne czynniki", takie jak spadek cen ropy, umocnienie polskiego złotego, dywersyfikacja źródeł dostaw czy fuzja Orlenu z Lotosem.

Część mediów i niektórzy politycy opozycji zwrócili uwagę, że choć wraz z Nowym Rokiem powrócił 23-procentowy VAT na paliwa, to ceny na stacjach nie zmieniły się. Jednocześnie pojawił się zarzut, że ceny te były w ostatnich tygodniach sztucznie zawyżane.

Tusk do Polaków: Jesteście wściekli?

Do tej sprawy nawiązał właśnie lider Platformy Obywatelskiej w swoim najnowszym nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych. Polityk przekonuje, że rządy Prawa i Sprawiedliwości po prostu "okradają" Polaków.

– Te fakty doprowadzają Polaków do szału. Przez wiele miesiecy, jak się okazało, PiS zawyżał ceny benzyny i okradał nas w ten sposób wyjątkowo bezczelnie. Podnieśli VAT na gaz do 23 proc., a mogli do 5 proc. – grzmiał szef KO.

W dalszej części swego wystąpienia były premier stwierdził, że w związku z tym padają kolejne polskie firmy. – Popularna gdańska pizzeria New Port znika ze względu na ceny gazu, które ją dobiły. Mieli dopłacić 72 tysiące złotych, ale wtedy jedna porcja frytek u nich musiałaby kosztować 30 złotych, a jedna pizza co najmniej 40 złotych – powiedział Donald Tusk w swoim filmie.

Następnie polityk opozyci zwrócił się bezpośrednio do Polaków. – Jesteście wściekli? Więc zamieńmy tę naszą złość na siłę i zmieciemy tę władzę razem z jej bandyckimi cenami – stwierdził lider PO.

