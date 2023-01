KPO i ustawa o SN. Trwa spotkanie premiera z Solidarną Polską

Polityk mówił o kontynuacji rozmów z przedstawicielami koalicyjnego ugrupowania, które wskazuje na ogromne koszty unijnej pożyczki, a także cały szereg wątpliwości natury prawnej.

Szynkowski vel Sęk: Szerza formuła spotkania z Solidarną Polską

Minister powiedział, że poprzednia rozmowa obu stron, w której uczestniczyli premier Morawiecki i minister Ziobro, była mocno osadzona w ramach prawnych i pokazała "pewien kontekst wątpliwości ze strony Solidarnej Polski".

Polityk przekazał, że formuła dzisiejszego spotkania jest szersza – z udziałem posłów klubu Solidarnej Polski, przedstawicieli kierownictwa PiS. Jak dodał, zaproszenia wystosował szef rządu. – Dyskusja, w której na pewno będziemy rozmawiać o projekcie ustawy, ale też o potrzebie pozyskania środków z KPO w obecnym kontekście geopolitycznym – powiedział minister ds. europejskich.

– Przedmiotem głównym dyskusji jest w tej chwili projekt ustawy (nowelizacja ustawy o SN – red.) – Ale ten projekt jest wniesiony po to, żeby podczas trwającej zimy, która w kontekście ekonomicznym jest jedną z najtrudniejszych zim ostatnich dekad dla całej UE, która mierzy się z nowymi wyzwaniami w kontekście bezpieczeństwa, z inflacją, z koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W tym kontekście środki dodatkowe, około 100 mld euro rocznie dodatkowo dla Polski jest wartością nie do przecenienia i też będziemy oczywiście akcentować to, jak korzystnym rozwiązaniem jest pozyskanie tych środków możliwie szybko z KPO właśnie w tych okolicznościach, w których pewnie jeszcze pół roku temu, a już na pewno nie rok temu trudno było przewidywać – powiedział Szynkowski vel Sęk.

Spotkanie rozpoczęło się w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po godzinie 13.

Część grantowa KPO także do spłaty

We wtorek, podczas wywiadu na antenie Radia ZET, Szynkowski vel Sęk przyznał, że część grantowa KPO także będzie przez Polaków spłacana.

Minister ds. europejskich przekonywał, że część pożyczkowa, z której zamierza skorzystać rząd, jest mniejsza, niż tzw. część grantowa. – Nie musimy skorzystać z całości pożyczek. Do naszej dyspozycji byłoby 30 mld euro, ale zdecydowaliśmy, że skorzystamy tylko z części – powiedział Szynkowski vel Sęk.

– Ta część grantowa ona jest niezwrotna w sensie krótkoterminowym, natomiast długoterminowo, po 2028 roku wraz z całą Unią Europejską, która jest gwarantem tej długoletniej nisko oprocentowanej pożyczki, będziemy również tę część grantową spłacać. Natomiast w sensie kapitałowym z 22 miliardów euro, spłacimy, jeżeli będziemy się rozwijać w tempie prognozowanym, średnim, bo od tego zależy kwota spłaty, około 13,5 a 15,5 miliardów euro kapitału, do tego odsetki najlepsze na rynku – mówił podczas wywiadu minister.

